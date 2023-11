"La scuola abruzzese è fortemente penalizzata nella riduzione delle istituzioni": la denuncia della Cisl Scuola

"La scuola abruzzese è fortemente penalizzata": è il grido d'allarme del segretario generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise, Davide Desiati, che snocciola una serie di numeri a supporto della sua affermazione.

"L'Abruzzo - spiega - con 163.750 alunni e un terzo delle autonomie scolastche in comuni montani e semimontani, ha avuto una riduzione da 190 a 179 istituzioni scolastiche. Il Molise, con 34.398 alunni e circa la metà delle scuole in comuni montani e semimontani, ha avuto un taglio di appena 3 istituzioni scolastiche, dovendo passare da 52 a 49".

Secondo i dati diffusi da Desiati, dunque, la media degli alunni per ciascuna istituzione scolastica passerà in Abruzzo da 862 a 915, rientrando a pieno nella media tra 900 e 1.100 alunni per istituto previsto dalla Legge Finanziaria 2023, mentre in Molise la media passerà da 661 a 702.

"Anche volendo considerare la situazione della rete scolastica della regione Molise significativamente peggiore di quella abruzzese - commenta Desiati - i numeri impietosamente dimostrano che c’è stata un’attenzione enormemente diversa. Nessuno può pensare di dover affermare che l’Abruzzo doveva avere lo stesso numero medio di alunni per scuola del Molise. Figuriamoci, con 702 alunni di media all’Abruzzo sarebbero spettate 233 istituzioni scolastiche".

"Sicuramente - aggiunge il segretario generale Cisl Scuola Abruzzo Molise - considerate anche tutte le differenze, con un’attenzione migliore, né simile né uguale, la rete scolastica abruzzese poteva conservare tutte le 190 attuali autonomie scolastiche. Volendo prendere altri riferiment come medie di alunni per istituzione scolastica dal 1 settembre 2024: la Basilicata avrà una media di 828 alunni, la Sardegna 799, l’Umbria 833, il Friuli Venezia Giulia 872, la Calabria 907, la Puglia 930 e le Marche 941. È stato fortemente penalizzante pretendere dall’Abruzzo di rientrare pienamente nella media nazionale tra i 900 e 1100, senza considerare il particolare territorio, le enormi difficoltà nella viabilità, nel trasporto scolastico e nell’edilizia scolastica", conclude Desiati.