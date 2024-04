"Un uomo forte e generoso": il sindaco Menna ricorda Pio Bucciarelli, morto in un incidente agricolo

La comunità di Vasto piange la morte di Pio Bucciarelli, l'imprenditore agricolo Pio Bucciarelli, ex assessore comunale e consigliere provinciale deceduto questa mattina in un incidente.

A ricordalo con grande commozione è il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"È salito al cielo Pio Bucciarelli. Uomo forte e generoso, gigante nel fisico, nel lavoro, nell'amicizia, nella generosità, in tutto ciò che faceva. Da consigliere comunale, assessore, amministratore provinciale ha dato un importante contributo allo sviluppo della città e delle periferie nelle fila del centrodestra.

Per me è stato un amico sincero e leale. In politica ci si avversa ma soprattutto ci si rispetta. E per Pio ho sempre avuto rispetto, stima e amicizia. Condoglianze e vicinanza alla famiglia a nome mio e della comunità cittadina".