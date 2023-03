Riconsegnate dopo i lavori le chiavi della casa di riposo Sant'Onofrio a Vasto

Riconsegnate le chiavi della casa di riposo Sant’Onofrio all’Asp, l'azienda pubblica di servizi alla persona con cui il Comune di Vasto è titolare della struttura. L’Asp potrà, pertanto, fare il bando per riaprire la casa di riposo. Probabilmente passeranno due-tre mesi prima di tagliare il nastro.

L’edificio è stato interessato, dopo la chiusura da diversi interventi iniziati nel giugno del 2020 dopo alcuni rinvii dovuti alla pandemia da Covid-19. I lavori effettuati hanno consentito di rendere la struttura rispondente ai requisiti della sicurezza. Il progetto è stato realizzato dalla società LandBau srl di Chieti, con i lavori che sono stati aggiudicati e consegnati all’impresa Empire Building srl.

Sono state eliminate le barriere architettoniche e creati servizi igienici per disabili in ognuna delle 30 stanze. Gli interventi sono stati finanziati con 400mila euro, di cui 283.500 erogati dal dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo e gli altri 116.500 dal Comune di Vasto.

La nuova ridistribuzione ha comportato piccole modifiche agli spazi di aggregazione individuando al piano terra aree da poter destinare al centro diurno.

“Oggi riconsegno all’Asp le chiavi di una delle strutture più importanti della città non solo dal punto di vista storico ma anche per la sua funzione sociale. Molte persone in passato - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - sono state ospitate nella casa di riposo Sant'Onofrio. Gli interventi realizzati hanno avuto l’obiettivo di rendere il plesso più sicuro ed accogliente, sfruttando al meglio gli spazi disponibili e migliorarne la fruizione. Nel corso della realizzazione delle opere sono state diverse le difficoltà riscontrate a cui si sono aggiunti ulteriori spese per l’incremento del costo dei materiali e quelli sostenuti nel periodo della pandemia. Restituiamo all’Asp la casa di riposo per offrire aiuto alle famiglie che cercano ricovero per i loro cari”.

“Gli interventi hanno riguardato principalmente – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Licia Fioravante - l’adeguamento della struttura alle prescrizioni igienico sanitarie ed alla vigente normativa antincendio. Sono lieta di riconsegnare all’Asp la struttura. L’impegno è stato massimo. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto”.

“La nostra volontà – ha detto il presidente dell’Asp Ezio Tilli - è riaprire il prima possibile ed è anche la nostra mission sociale. C’è la necessità di realizzare alcuni lavori conclusivi prima di poter utilizzare la struttura. Ora bisognerà trovare le risorse”. La consigliera comunale Maria Molino ha evidenziato che bisogna percorrere una via preferenziale per il diurno. Un servizio importante e utile di assistenza per gli anziani.