Lo psichiatra Martinotti, docente della d'Annunzio, è il primo italiano a vincere il prestigioso Brain Health Award

Giovanni Martinotti, professore ordinario di Psichiatria nel dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell'università G.d’Annunzio di Chieti-Pescara, direttore della Clinica Psichiatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, è il primo italiano nella storia del International College of Neuropsychopharmacology (Cinp) a vincere il Brain Health Clinical Research Award Sumitomo.

Il Brain Health Award è il maggiore riconoscimento internazionale dedicato alla ricerca clinica in Neuropsicofarmacologia. Il professor Martinotti ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento grazie alle numerose e significative ricerche condotte negli ultimi anni nel campo delle terapie innovative in psichiatria, in particolare sui disturbi dell’umore e sulle dipendenze da sostanze e comportamentali. Di particolare rilievo, a livello nazionale e internazionale, sono state le sue recenti ricerche sull'impiego di Esketamina spray nasale e della stimolazione magnetica transcranica per la depressione farmaco resistente.

Recentemente, con l’obiettivo di fornire terapie all'avanguardia e assistere i pazienti affetti da questa grave patologia, il professor Martinotti ha inaugurato un centro specifico per la depressione farmaco resistente negli ambulatori della Clinica Psichiatrica del policlinico. Il centro, diretto dallo stesso professor Martinotti e con la collaborazione del professor Mauro Pettorruso e del dottor Giacomo d’Andrea, offre terapie altamente innovative e rappresenta un’eccellenza della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e della regione Abruzzo nel trattamento dei disturbi dell’umore. Per prenotare una visita, è possibile contattare il numero 3202276293.

