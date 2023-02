Taglio del nastro per la rinnovata sede dell'Associazione nazionale carabinieri Chieti

Taglio del nastro per la rinnovata sede della sezione teatina dell'Associazione nazionale carabinieri, intitolata al maresciallo Franco Lattanzio, in via Arniense 100. Un'inaugurazione che segna la ripresa delle attività sociali per il 2023, presentate ieri dal presidente dell'associazione, c.re Mario Colantonio.

Dopo la benedizione e la preghiera collettiva officiata da don Donatello Pellicciotti, parroco di Sant'Antonio Abate, si sono succeduti nei saluti il presidente provinciale Anc Paolo Tomassetti e il comandante provinciale dei carabinieri di Chieti colonnello Alceo Greco, intervenuto alla giornata accompagnato dal tenente colonnello Pierluigi Capparè e dal comandante stazione carabinieri Chieti Principale luogotenente Michelangelo Donvito.

L'intervento del presidente Colantonio ha riassunto le attività sociali svolte nel corso dell'anno 2022, sin dal suo insediamento del 24 febbraio e coordinate con il determinante apporto del direttivo composto dal vice presidente Giuseppe La Rovere , Angelo Laselva, Alberto Peretti, Antonio D'Orazio, Vincenzo Savini, Alessandro Gattone, Domenico Di Marzio, Enrico Torres e Giuseppe Trentalange, ringraziando in modo particolare l'ispettore regionale colonnello Francesco D'Amelio per la grande attenzione prestata alla rinnovata sezione e nell'aver scelto Chieti quale sede 2022 della riunione annuale dei presidenti sezioni Anc dell'Abruzzo. Si è poi soffermato sulla nuova programmazione delle attività 2023 che comprendono, oltre alle partecipazioni alle manifestazioni istituzionali relative a ricorrenze nazionali e alle attività di supporto sociale e di volontariato che raggiungono i massimi livelli con il nucleo volontari Protezione Civile dell'Anc, coordinati dal c.re Leondino Di Lauro, anche alla partecipazione al 25esimo raduno nazionale Anc di Ostia del 7 maggio e alla grande organizzazione del 1° raduno interregionale Anc in programma a Chieti per il mese di settembre, che vedrà il costante impegno dei soci effettivi volontari, delle Benemerite coordinate da Ambra Porreca e dei simpatizzanti che costituiscono i 267 iscritti alla sezione di Chieti.

La numerosa partecipazione degli iscritti e l'entusiasmo di tutti si è concluso con un brindisi finale e un arrivederci ai prossimi appuntamenti.