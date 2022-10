Il rettore della "d'Annunzio" Sergio Caputi possibile ministro nel nuovo governo: è tra i papabili

Il rettore dell'università "d'Annunzio" Sergio Caputi è tra i nomi papabili nel "totoministri" del prossimo governo. Secondo quanto riportato da Il Tempo, infatti, il rettore teatino potrebbe far parte della squadra guidata da Giorgia Meloni.

Un nome, il suo, avanzato per il ministero all'Università e la ricerca

Caputi è stato raggiunto telefonicamente da Alessandra Farias de IlPescara. "Di certezze non ce ne sono per nessuno, ma Caputi che abbiamo raggiunto telefonicamente, è lusingato del fatto che si sia pensato a lui anche perché l'Abruzzo, che di sottosegretari ne ha avuti tanti, un ministro non può vantarlo dai tempi, se la memoria non inganna, di Ottaviano Del Turco che guidò quello delle finanze quando presidente del consiglio era Amato".

Sul fatto che esista una possibilità di avere un ministro abruzzese ha spiegato: “Credo sarebbe una cosa bella per tutto il territorio”.