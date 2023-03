Borghi, cammini e percorsi in bici: l'Abruzzo presente alla Borsa Mediterranea del Turismo

L’Abruzzo sarà presente con un proprio stand alla Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 16 al 18 marzo. Questa mattina l’assessore al turismo, Daniele D’Amario, ha illustrato i contenuti della presenza abruzzese alla manifestazione di Napoli, considerata da anni un punto di riferimento per il mercato turistico abruzzese.

“La Borsa Mediterranea del Turismo è l’ultima tappa di un fitto calendario di fiere e eventi che ha visto l’Abruzzo protagonista sui mercati nazionali e internazionali – sottolinea l’assessore D’Amario - A Napoli la Regione si presenta con 18 operatori turistici del territorio per proporre sul mercato un’offerta completa e globale: dal mare alla montagna, dai borghi antichi ai piccoli comuni della montagna fino al turismo esperienziale”. Tra gli itinerari protagonisti non può mancare il percorso ciclabile della Via Verde della Costa dei trabocchi.

Ma la Bmt di Napoli è anche l’occasione per rafforzare la partnership con il Napoli calcio nell’anno in cui la squadra partenopea si appresta a vincere lo scudetto. Nel pomeriggio di giovedì, giorno di apertura della Bmt, tre giocatori della rosa della prima squadra, gli attaccanti Simeone e Raspadori e il difensore Rrahmani, saranno presenti nello stand abruzzese per salutare i tifosi e gli appassionati di sport.

“La presenza dei tre calciatori del Napoli – aggiunge D’Amario – darà modo allo stand abruzzese di avere un’ampia visibilità e rappresenta un richiamo non da poco per il pubblico sportivo. L’intesa con il Napoli prosegue poi anche in occasione del match di cartello con il Milan in programma domenica 2 aprile quando allo stadio Maradona verrà distribuito materiale promozionale dell’Abruzzo e verranno proiettati, tra il primo e il secondo tempo, filmati sulle località turistiche regionali. Insomma – conclude l’assessore - un’importante occasione di promozione del territorio in apertura del mese di aprile notoriamente propizio sul fronte degli arrivi turistici”.

In questo senso l’assessore ha confermato che i primi numeri delle prenotazioni per i “ponti” del 25 aprile e 1° maggio sono incoraggianti, al pari di quelli che fanno riferimento, nel periodo di Pasqua, al cosiddetto “turismo di ritorno” del quale storicamente beneficia l’Abruzzo.