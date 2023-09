Diploma di merito dalla Regione Abruzzo al musicista frentano Cicchitti

Un importante riconoscimento da parte della Regione Abruzzo è stato conferito al merito per l’opera svolta in campo professionale, artistico e musicale al Maestro Matteo Cicchitti. L’artista frentano, classe ’79, è stato premiato direttamente dal presidente Marco Marsilio. In questi anni Cicchitti si è distinto per l’impegno, la correttezza, la serietà e l’ingegno, in ambito nazionale ed internazionale, dove è noto per il rigore nella pratica esecutiva storica della musica delle varie epoche, dal Rinascimento al Classicismo. Fondatore del consort di musica antica “Musica Elegentia”, dove affianca all’attività di strumentista (violone e viola da gamba) quella di direttore artistico e musicale, Cicchitti ha ricevuto questo riconoscimento in concomitanza con l’avvio del suo nuovo tour concertistico nel mese di settembre.

Il tour partirà da Santa Maria Imbaro, dove il sindaco Maria Giulia Di Nunzio ospita la 12esima edizione dell’International Festival of Baroque Music, festival creato proprio dall’associazione Musica Elegentia e dal Maestro Cicchitti. La Rassegna Barocca iniziata il 12 luglio scorso a Lanciano e veicolata a Villa Santa Maria a fine agosto, terminerà venerdì 22 settembre alle ore 21 nel santuario di Maria Santissima Madre di Dio di Santa Maria Imbaro.

Qui il musicista Cicchitti si esibirà con la sua viola da gamba con forme musicali di Ricercari e Canzoni, un concerto antologico e diacronico dal Rinascimento al Barocco eseguendo musiche di grandi compositori quali Ortiz, Hume, Hely e Bertalotti in uno scenario a lume di candele. Subito dopo Santa Maria Imbaro, Matteo Cicchitti si esibirà sempre con la sua viola da gamba sabato 23 settembre onella sala Baldini in Piazza Campitelli a Roma all'interno della rassegna “Notti romane del Teatro di Marcello” organizzato dai Concerti del Tempietto-Festival Musicale delle Nazioni.l E ancora, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre il Maestro si unità con l’altro suo strumento, il violone, con l’ensemble alessandrino “L’Archicembalo” dove suoneranno Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi nelle località di Cirié e Barbania nella provincia di Torino.