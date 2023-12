Dalla Regione arrivano 40mila euro per la centrale idrica del Pala Santa Filomena

Via libera al finanziamento da parte della Regione di 40mila euro per la realizzazione della centrale idrica antincendio del Pala Santa Filomena. A rendere possibili i fondi un emendamento al bilancio licenziato la notte scorsa.

“Il finanziamento è stato possibile grazie a un emendamento al bilancio regionale a firma del consigliere Silvio Paolucci, al quale va il nostro ringraziamento anche per l’attenzione dedicata al comparto dello sport e alla nostra città – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone - . Un’azione mirata a ottenere che tutti gli impianti comunali siano a norma e fruibili, che rafforza la nostra azione tesa a dare alla filiera sportiva del territorio spazi e luoghi sicuri dove praticare lo sport.

Fra l’altro questo finanziamento rende possibile anche un passaggio storico, quello di arrivare alla piena agibilità e fruibilità anche della struttura del Pala Santa Filomena, che grazie alla sinergia con la Federazione Italiana Giuoco Handball è oggi un centro federale di questa disciplina.

Con gli interventi tecnici che la cifra inserita nel bilancio regionale con l’emendamento in base all’articolo 80 del Tulps. I lavori saranno effettuati non appena entreremo in possesso delle somme”.