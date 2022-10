Calano i reati sui minori in Abruzzo, ma aumentano le violenze sessuali

Aumenta spaventosamente il numero dei reati commessi in danno di minori in Italia: nel 2021 per la prima volta è stata superata quota 6mila. Tra questi sono 99 quelli commessi in Abruzzo, un dato in calo rispetto al 2020, -9%: di questi 36 sono i maltrattamenti e 24 le violenze sessuali. Queste ultime, al 75% su bambine e ragazze (18), sono aumentate del 60% rispetto al 2020. I dati arrivano da una elaborazione del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale e sono stati resi noti dalla Fondazione Terre desHommes nel Dossier indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” 2022 in occasione della Giornata mondiale delle bambine che si celebra l’11 ottobre.

A livello nazionale, lo sconfortante dato totale dei reati su minori è stato di 6.248, per il 64% ai danni di bambine e ragazze e alimentati dalla violenza sessuale, che registra anch’essa un record assoluto con 1.332 casi, di cui le giovani sono l’88% delle vittime.

“Nel 2021 si assiste, per quasi tutti i reati analizzati, a un incremento dal 2020, anno tuttavia particolare perché segnato dalle restrizioni legate alla pandemia. Dai dati emerge un fenomeno non marginale e molto grave per le conseguenze sullo sviluppo psico-fisico delle vittime” ha dichiarato nel rapporto di Terre des Hommes Stefano Delfini, direttore del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale.