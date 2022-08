Un successo a Rapino l'anteprima di "Troppa famiglia", cittadinanza onoraria al regista Pierluigi Di Lallo

In centinaia, sabato scorso, hanno assistito alla proiezione in anteprima del film “Troppa famiglia” nello stadio “Domenico Di Fazio” a Rapino. Dopo le tappe di Roma e Lanciano, il lungometraggio diretto da Pierluigi Di Lallo è approdato nel posto attorno al quale è stato costruito l’intero impianto scenico e narrativo dell’opera cinematografica. Soddisfatto il sindaco Rocco Micucci che ha conferito la cittadinanza onoraria al regista Pierluigi Di Lallo, come approvato dal consiglio comunale di Rapino. “Se è vero che ogni cittadino ha il dovere di sostenere, elevare e impegnarsi per la propria comunità- ha dichiarato Micucci - era altrettanto doveroso da parte dell’amministrazione accogliere con affetto nella cittadinanza un artista in grado di proiettare il così apparentemente piccolo Comune di Rapino in tutta la azione e persino all’estero, come testimonia la partecipazione del film “Troppa famiglia” all’ ICFF Italian Contemporary Film Festival 2022 tenutosi a Toronto in Canada”.

Un’ opportunità che ha rappresentato per Rapino e l’Abruzzo un volano per la promozione territoriale. “La comunità rapinese – ha detto ancora Micucci - potrà godere ora della presenza di un nuovo concittadino la cui sensibilità, prospettiva speciale e legame col territorio possano rappresentare un esempio per tutti. Perché, in fondo, come ci ricorda Pierluigi Di Lallo nel suo film, “spesso le problematiche familiari, le esigenze della quotidianità ci portano a sentirci stretti nella piccola realtà che viviamo e ad agognare orizzonti più vasti e lontani. Eppure, se tutti ci fermassimo un secondo a riflettere sulla fortuna di poter vivere qui, in questo paese, per tutti noi sarebbe evidente una semplice verità: Rapino è meglio del Portogallo!”.

Tra gli ospiti, assieme al regista Pierluigi Di Lallo, c’erano gli attori Daniela Giordano e Riccardo Graziosi: hanno ricevuto in dono un ricordo in ceramica, prodotto dalla bottega locale Tasca Giovannina. Erano presenti alla serata diversi amministratori locali: il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il presidente del Parco Majella Lucio Zazzara, il sindaco di Miglianico Fabio Adezio, il sindaco di Bucchianico Carlo Tracanna.