Radio Teate on air compie un anno e cerca nuovi collaboratori fra i giovani [VIDEO]

Radio Teate On Air, il progetto della web radio finanziato dalla Regione Abruzzo nel 2020, durante la difficile stagione della pandemia del Coronavirus, compie un anno. In un momento segnato dalle restrizioni, dall’isolamento forzato e dalle distanze precauzionali, un progetto per tenere “vicini” i giovani nasce all’interno dell’associazione Erga Omnes (fiore all’occhiello delle politiche sociali e giovanili dal 2011) e dell’Informagiovani di Chieti.

Nonostante la durezza delle restrizioni e le recrudescenze del virus, il progetto prende il suo avvio grazie all’aiuto degli assessori comunali all’innovazione sociale ed alle politiche giovanili del Comune di Chieti, oltre al patrocinio dell'università d'Annunzio.

A poco a poco, mentre la formazione online degli aspiranti speaker e registi proseguiva con incontri e prove da casa, la sede della radio prendeva forma. Una stanza dell’ex-centro sociale San Martino a Chieti Scalo, grazie all'impegno della protezione civile Valtrigno di Chieti guidata da Marco Rosati, è diventata infatti lo studio radiofonico di Radio Teate On Air da cui oggi vanno in onda i programmi del palinsesto.

Il 30 ottobre 2021 è stata inaugurata la sala radio, in presenza del sindaco del Comune di Chieti Diego Ferrara e degli assessori Mara Maretti e Manuel Pantalone, di Valentina D'Angelo ed Elisabetta Fusilli dell'Informagiovani che hanno tagliato il nastro insieme al presidente di Erga Omnes Pasquale Elia, in collegamento streaming: Beppe De Marco e Chiara De Pisa di Rds.

Con quale obiettivo è nata Radio Teate On Air? L’idea principale è stata e sarà quella di creare uno spazio di aggregazione e un’occasione formativa, al livello sia umano che tecnico, per i giovani interessati alla comunicazione in tutte le sue forme: artistica, interpersonale, digitale, tecnologica, grafica, eccetera. Sotto questo principio la nuova web radio ha iniziato a prendere forma con la registrazione dei primi podcast e la partecipazione attiva agli eventi che si sono svolti nel comune di Chieti: concerti, rassegne teatrali, iniziative sportive e musicali, presentazioni e tanto altro. Nello stesso tempo il sito web si è arricchito della sezione blog in cui sono raccolti tutti gli articoli di interesse locale e rubriche personali firmate dagli stessi volontari.

Puntata dopo puntata, la struttura della web radio si è andata definendo in una molteplicità di ruoli e di compiti, arricchendo così il panorama formativo che Radio Teate On Air è in grado di offrire. Oltre agli speaker, che prestano la loro voce ai vari programmi, è bene evidenziare il lavoro che c’è dietro tutta la programmazione: editing, regia, grafica, comunicazione e altro ancora. Sono attività essenziali per creare un servizio di buona qualità, gestito da volontari che con grande impegno si sono autoformati con passione costante, creando un vero e proprio team di lavoro.

I prossimi passi di Radio Teate On Air saranno quelli di radicare ulteriormente la presenza sul territorio, con servizi in diretta streaming e gradi di collaborazione sempre più ampi con le attività e gli enti del territorio, e offrire un servizio che risponda agli interessi e alle curiosità dei giovani. Ad oggi Radio Teate On Air vanta la presenza stabile di molti giovani, tra studenti delle scuole superiori, universitari e lavoratori, che contribuiscono quotidianamente a realizzare programmi in formato podcast, articoli per il blog, contenuti social, playlist musicali, interviste e tanto altro ancora.

Proprio per la sua ambizione e per rendere sempre più protagonista l’universo giovanile, Radio Teate On Air desidera allargare le fila dei collaboratori cercando le seguenti figure di volontari: speaker per la conduzione di programmi, rubriche e per eventi live e interviste agli ospiti; social media manager per la gestione e la creazione di contenuti grafici e social dei canali principali; addetti ai software; redattori per la redazione di articoli di diverso argomento (musica, arte, scienza, comunicazione, psicologia, ecc.).

Pertanto, chi fosse interessato a contribuire al progetto, può inviare una mail all’indirizzo info@radioteateonair.it o visitare il sito web www.radioteateonair.it (dove va in onda la radio).