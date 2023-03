Raccolta differenziata, le località più virtuose d'Abruzzo sono tutte in provincia di Chieti

Chieti è uno dei capoluoghi di provincia in Abruzzo che ottiene percentuali maggiori di raccolta differenziata, con numeri superiori alla media nazionale. Inoltre, si trovano tutti in provincia di Chieti i comuni che differenziano più rifiuti nella regione. Sono alcuni dei dati che emergono da un approfondimento tematico di Abruzzo Openpolis, progetto di Fondazione openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e StartingUp.

In linea generale, però, dalla ricerca emerge che l'Abruzzo è ancora indietro con la raccolta differenziata, con una situazione eterogenea che vede Teramo trainare (con il 71,9%) e L'Aquila (39,4%) oltre 30 punti percentuali sotto la media nazionale. Sul fronte dei numeri, si evince che ogni abruzzese produce 460 chilogrammi di rifiuti ogni anno, sebbene sul totale 6 su 10 vengano differenziati, in linea con la media nazionale. Gli enti locali fanno la loro parte: i Comuni, infatti, spendono molto per la gestione dei rifiuti, ma non sempre questo viene ripagato da alte percentuali di differenziata.

Il problema della gestione dei rifiuti parte da lontano. Nei decenni è andato via via aumentando, con l'aumento degli imballaggi dei prodotti e in generale della produzione e la circolazione delle merci. Negli ultimi anni, inoltre, una maggiore sensibilità nei confronti della protezione ambientale ha contribuito ad accendere i riflettori su questo tema.

Nel 2014 l'Unione europea segnalò 84 discariche abusive presenti in Italia. Di queste, 13 erano collocate in Abruzzo, di cui 12 oggi risultano finalmente bonificate.

Secondo i dati raccolti da Openpolis, nel 2021 in Italia sono stati prodotti circa 29,62 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, di cui 587mila in Abruzzo. Si tratta di un dato in leggero aumento rispetto al 2020, quando nella regione gli scarti erano circa 2mila tonnellate in meno.

Sono stati 461,01 i kg prodotti in media da ogni abruzzese nel 2021. Considereando la quota per persona, la regione si colloca al di sotto della media nazionale (502,1 kg pro capite nel 2021) e al quartultimo posto tra le regioni italiane, dietro a Calabria (411,19 kg pro capite), Molise (385,86) e Basilicata (357,80).

A livello provinciale, Teramo e Pescara sono le province abruzzesi in cui si producono più rifiuti, rispettivamente 482,9 e 468,1 kg pro capite, con valori superiori a quelli regionali, ma inferiori a quello nazionale. Sono invece minori le cifre nei territori di Chieti (450,1) e dell'Aquila (444,2). Le differenze sono più marcate prendendo in considerazione le sole città capoluogo. Ogni anno, infatti, un cittadino pescarese produce in media più di cento chili di scarti rispetto al suo corregionale teramano. Nel capoluogo adriatico, nel 2021 sono stati generati 548,8 kg per abitante. A Chieti 501,4, all'Aquila 494,1 e a Teramo 423,7 kg pro capite.

In linea generale, in Abruzzo il 64,63% dei rifiuti viene differenziato, nella media dell'obiettivo nazionale (che prevedeva il raggiungimento del 65% di differenziata entro il 2020) e con la stessa media del paese, che si attesta al 64%.

Tra i quattro capoluoghi Teramo è quello che ricicla di più: il 71,9% degli scarti nel proprio territorio comunale. Una quota maggiore rispetto a quella nazionale (64%), come anche quella di Chieti (69,8%). I territori di Pescara e L'Aquila si attestano invece su percentuali molto più basse, rispettivamente a 46,6% e 39,4%. Allargando lo sguardo ai comuni con più di 20mila abitanti, invece, si fa notare Ortona (Chieti) che raggiunge l'80,7% di raccolta differenziata.

In più, si trovano tutti in provincia di Chieti i comuni che differenziano più rifiuti in Abruzzo. Si tratta di Villa Santa Maria, che ricicla il 93,9% degli scarti prodotti dai cittadini, Palena (92,3%) e Borrello (90,8%).