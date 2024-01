La raccolta di firme contro la cancellazione della Riserva naturale del Borsacchio arriva anche a Chieti: sabato mattina dalle 9,30 alle 13,30 i volontari di Arci, Cgil e Wwf Chieti-Pescara saranno in piazza G.B. Vico con un banchetto.

L’ultima legge di bilancio della Regione Abruzzo, approvata dal consiglio regionale, determina una drastica riduzione delle superfici prima ricomprese nella rserva che si trova a Roseto degli Abruzzo

Con lo slogan “No al taglio della Riserva, Sì allo sviluppo sostenibile” sabato a Chieti le associazioni chiederanno di sottoscrivere un appello con una firma che si aggiungerà alle oltre 16mila raccolte sino a oggi per chiedere l’immediato ripristino del perimetro originario della riserva, l’approvazione del Piano di assetto naturalistico della riserva stessa e la nomina del comitato di gestione.

"Di fronte alla reazione di associazioni, movimenti, sindacati e cittadini - spiegano gli organizzatori - la Regione Abruzzo potrebbe e dovrebbe tornare sulle proprie scelte e abrogare la parte della legge di bilancio regionale che, a causa di un emendamento presentato dai consiglieri Emiliano Di Matteo e Mauro Febbo di Forza Italia, Simona Cardinali e Federica Rompicapo della Lega e Umberto D’Annuntiis di Fratelli d’Italia, ha tagliato il 98% dell’area naturale protetta che questa estate ha ospitato la nidificazione della tartaruga marina e che rappresenta uno dei siti più importanti d’Abruzzo per la riproduzione del Fratino. Le tante associazioni che si stanno mobilitando in tutta la regione in difesa della Riserva sono certamente più che soddisfatte del risultato sinora raggiunto, ma la mobilitazione non si fermerà e andrà avanti fino al prossimo consiglio regionale, l’ultimo della legislatura prima del blocco per le elezioni regionali del 10 marzo.