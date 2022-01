Il mare di Fossacesia si conferma pulito: qualità delle acque classificata come eccellente dall'Arta

La striscia positiva che oramai dura da anni prosegue. La salute delle acque che bagnano i cinque chilometri di mare di Fossacesia Marina ancora una volta sono stati classificati come “eccellenti” dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Arta Abruzzo). I dati sono stati pubblicati anche sui siti della Regione e del ministero della Salute.

Alla luce degli esami eseguiti dai tecnici dell’Arta, controlli che vengono fatti periodicamente così come prevede la legge, nei punti scelti per la campionatura e cioè a 75 metri a sud dell’ex stazione ferroviaria, nella zona nord del litorale e a 800 metri dalla foce del fiume Sangro, fanno sì che i parametri delle acque di balneazione di Fossacesia Marina rimangono nella classe 1, riservata appunto alla categoria “eccellenti”.

“Una classificazione che premia il gran lavoro che come amministrazione comunale svolgiamo per curare e preservare l’ambiente della nostra città – commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - e che trova il supporto della Sasi, la società pubblica di cui siamo soci, che ringrazio per la loro attiva ,puntuale e scrupolosa collaborazione. Gran merito di questi risultati va comunque condiviso con tutti i cittadini e le imprese del territorio che, quotidianamente, s’impegnano a rispettare l’habitat e il mare di Fossacesia, che si conferma tra i più puliti d’Abruzzo. Sono dati significativi, perché questo capitale naturale rappresenta una ricchezza di grandissimo valore per la nostra città, anche in termini di ricettività turistica e di sviluppo economico. Senza dimenticare che proprio la qualità delle acque di balneazione è uno dei parametri inderogabili valutati per l’assegnazione delle Bandiere Blu, che Fossacesia, dal 2001, proprio grazie all’ottimo stato di salute del suo mare che va ad aggiungersi ai servizi di qualità, ha conquistato per ben 20 volte consecutive”.