Qualità della vita 2021, la provincia di Chieti perde posizioni rispetto al 2020

La provincia di Chieti perde posizioni nel rapporto sulla qualità della vita 2021 di ItaliaOggi e università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

Nella classifica generale finisce in 67esima posizione (l’anno scorso era 56esima) peggiorando la propria perfomance che passa da ‘accettabile’ a ‘scarsa’.

I parametri presi in considerazione sono affari e lavoro, ambiente, sicurezza, istruzione, formazione tempo libero e turismo. La provincia di Chieti ottiene 603,71 punti (la prima ne ha 1000)

Parma Trento e Bolzano sono le prime tre in classifica. Foggia, Napoli e Crotone le ultime.

Aosta si classifica al primo posto nella sotto classifica della sicurezza, le province comprese in questo gruppo sono 29 e tra queste si confermano Chieti e L'Aquila in Abruzzo: l'analisi dei risultati ottenuti nelle passate edizioni denota una sostanziale stabilità del quadro relativo alla sicurezza. Infatti, anche quest'anno le province in cui la situazione con riferimento alla sicurezza è risultata buona o accettabile ammontano a 61, dato in linea con quello delle ultime tre edizioni dell'indagine, un risultato quindi stabile nel tempo e positivo.