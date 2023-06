A Vasto aperti tutti i giorni tre punti di informazione e accoglienza turistica

Sono attivi in città i punti di informazione e accoglienza turistica, aperti tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30.

“Ritengo l’attivazione di questo servizio utile e indispensabile per garantire la giusta e corretta informazione a chi viene a visitare il nostro territorio. Il presidio di comunicazione diretta con i turisti - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - consente di conoscere i servizi disponibili, le strutture ricettive e di ospitalità, le attrazioni turistiche, le iniziative e gli eventi ed ogni altra notizia utile. Uno strumento attivo per garantire un’informazione continua”.

“Quest’anno ci sono delle grandi novità che riguardano i centri Iat. Con orgoglio annunciamo l'apertura del centro di informazione turistica per tutto l'anno. Garantiremo il servizio presso tre infopoint, quello di Vasto marina, di piazza Lucio Valerio Pudente e nella riserva di Punta Aderci, ed è proprio quest'ultima l'altra importante novità. Le riserve naturali costituiscono per le città turistiche grandi attrattori, ragion per cui devono rivestire un ruolo centrale nella promozione dei territori”.

“Accompagnare i turisti nelle visite dei luoghi di particolare pregio naturalistico e turistico – ha evidenziato l’assessore al Turismo Licia Fioravante - con informazioni ed accoglienza adeguati è obiettivo primario dell'assessorato. L'ambizione è quella di farlo anche nei mesi invernali, ampliano al massimo l'offerta dei servizi collegati al turismo, in modo da creare reali presupposti per la tanto nominata destagionalizzazione a cui speriamo si agganci una sempre più florida economia turistica a beneficio dei tanti operatori del settore”.