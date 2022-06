Punta Penna tra le spiagge più apprezzate d'Italia del 2022

C’è anche la spiaggia di Punta Penna a Vasto tra le più apprezzate d’Italia nel 2022.

Il periodo preso in esame è quello di aprile-maggio 2022, la classifica ha messo in evidenza le strutture balneari con la migliore reputazione nella percezione dei cittadini italiani ed è stata stilata dal Reputation Rating, motore di ricerca e comparazione di brand basato su un algoritmo che offre una valutazione completa e imparziale della “reputazione” di brand, soggetti e organizzazioni il cui brevetto è registrato al Ministero dell’economia. L’algoritmo “Reputation Rating” pesa e misura le dimensioni della reputazione, certificando una serie di parametri oggettivi e soggettivi, attraverso la tecnologia blockchain che mette in evidenza le strutture balneari con la migliore reputazione nella percezione dei cittadini italiani.

In testa alla classifica c'è la Campania con Palinuro, località del Cilento, e seconda la Sicilia con San Vito Lo Capo, strappando il primato alla Liguria. Difendono, invece, le loro posizioni Abruzzo ed Emilia-Romagna.

La classifica delle prime 10 spiagge in Italia per reputazione:

1. Baia del Buon Dormire – Palinuro (Campania)

2. Cala del Bue Marino – San Vito Lo Capo (Sicilia)

3. Spiaggia delle Due Sorelle – Sirolo (Marche)

4. Canneto Beach – Leporano (Puglia)

5. Punta Penna – Vasto (Abruzzo)

6. Lido di Comacchio – Ferrara (Emilia-Romagna)

7. Marasusa – Tropea (Calabria)

8. Spiaggia dei 300 Gradini – Gaeta (Lazio)

9. Punta della Suina – Gallipoli (Puglia)

10. Spiaggia di Cala Spalmatore – La Maddalena (Sardegna)