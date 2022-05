Pulizia della prima spiaggia naturista d'Abruzzo: l'Anab chiama a raccolta i volontari a Torino di Sangro

L’Associazione Naturista Abruzzese torna per la prima volta nella spiaggia naturista di Lido Punta Le Morge a Torino di Sangro per la rituale pulizia di inizio stagione e per completare i lavori di allestimento dell’arenile. L'iniziativa è in programma domenica 22 maggio.

L’Anab inizia così la sua nona stagione estiva nell’unico tratto di spiaggia naturista esistente in Abruzzo, che ogni anno vede aumentare la frequentazione di turisti da tutta Italia e dall'estero. Quest’anno parteciperanno all'attività anche i soci dell’associazione “Lu Travocche", che gestiscono l’antistante trabocco.

Oltre a liberare l’arenile dai rifiuti lasciati dal mare e dall’uomo, l’iniziativa caratterizza l’associazione profondamente e sin dalla nascita per l’attenzione all’ecologia e per la cura e tutela dell’ambiente marino; la partecipazione all’evento rappresenta per i soci un punto d’orgoglio e una tradizione radicata da mantenere e far crescere in futuro.

Programma

Ore 9.30: ritrovo vicino al trabocco Punta Le Morge

Ore 10: inizio delle operazioni di pulizia

Ore 11.30: termine delle operazioni e conferimento di quanto raccolto nel parcheggio pubblico della spiaggia

Ore 12: pranzo al sacco

Ore 12.30: in caso di tempo favorevole, pomeriggio balneare e prima tintarella

Consapevoli della necessità di diffondere sempre più l’impegno a tutela dei nostri mari, l’associazione auspica una numerosa partecipazione.