In provincia di Chieti arriveranno presto altre 4 nuove sedi di "Punto Digitale Facile"

Saranno attivati in Abruzzo entro il mese di luglio ulteriori 13 sedi di "Punto Digitale Facile" che si aggiungeranno alle 22 già operative, che offrono assistenza pratica ai cittadini abruzzesi per l’uso di servizi digitali come il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), posta elettronica, pagamenti on line e molto altro. E ai 20 facilitatori digitali già in servizio se ne affiancheranno altri 15, ora in fase di formazione. Tra breve quindi saranno 35 le sedi operative dislocate nel territorio regionale e 35 gli esperti che vi porteranno.

Per Chieti e provincia, le nuove sedi di "Punto digitale facile" saranno aperte a Chieti (Via Spezioli 42), a Francavilla (Corso Roma 7), a Miglianico (Piazza Umberto 7) e a Ortona (Via Masci 7).

Ad annunciarlo è Andrea Di Biase, amministratore unico di Abruzzo Progetti Spa, società in house della Regione Abruzzo, esecutrice del progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale Regione Abruzzo”. La iniziativa, finanziata con fondi europei del Pnrr, prevede, a regime, l'entrata in esercizio di oltre 70 sedi di "Punto Digitale Facile", nelle quattro province, con l'importante obiettivo di migliorare le competenze digitali dei cittadini e supportarli nell'utilizzo delle tecnologie essenziali per la vita quotidiana.

"Il progetto prosegue secondo il cronoprogramma serrato, del resto dettato dalle regole che riguardando il Pnrr, e nella consapevolezza che il superamento del digital divide rappresenta un aspetto dirimente per aumentare la competitività economica della regione, e costituisce un fattore che accresce la qualità della vita dei cittadini, a cominciare da coloro che hanno poca dimestichezza con le nuove tecnologie, che però sempre di più diventano un passaggio ineludibile per molte pratiche burocratiche e nell'ambito lavorativo e quotidiano".

