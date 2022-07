In provincia di Chieti 108 punti per ritirare o spedire pacchi in vacanza

Al mare o in montagna, al lago oppure nelle città d’arte, anche in vacanza Poste Italiane facilita l’esperienza di acquisto online dei cittadini. Attraverso la rete “PuntoPoste”, infatti, è possibile ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi in luoghi alternativi all’ufficio postale e al proprio domicilio.

Il network, che si caratterizza per la flessibilità degli orari e la disponibilità dei servizi anche nei weekend, è composto da tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour, distributori di carburante Ip e locker.

Nella sola provincia di Chieti la rete conta 108 punti (373 in Abruzzo), che si affiancano ai 141 uffici postali operativi sul territorio (473 in Abruzzo). Sul sito poste.it, inserendo la località di interesse nella barra di ricerca in home page, è possibile individuare i “Punto Poste” più vicini e trovare tutte le informazioni utili sulle modalità di spedizione, di ritiro o di reso.

L’apprezzamento della rete PuntoPoste da parte dei cittadini è confermato anche dai numeri. Nei primi sei mesi del 2022, infatti, sì è registrato un incremento del 330% di pacchi lavorati (tra resi e consegne) dai punti attivi nella provincia di Chieti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quello teatino, è stato l’incremento più alto a livello regionale.

Attraverso PuntoPoste, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, Poste Italiane conferma l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini.