L'elogio alla Protezione civile di Paglieta e Casalbordino per il servizio nell'alluvione delle Marche

I volontari di Protezione civile dell’associazione “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e la sezione distaccata di Paglieta hanno preso parte sabato 25 marzo, in rappresentanza dell'Abruzzo, alla cerimonia che si è svolta al teatro La Fenice di Senigallia (Marche) per il ringraziamento da parte della città marchigiana, a tutte le strutture di Protezione civile e alle organizzazioni che hanno offerto il loro prezioso sostegno nello svolgimento delle operazioni di soccorso della popolazione colpita dall’alluvione del 15 settembre dello scorso anno, nonché al ripristino delle normali condizioni di vita.

"Alla mia infinita riconoscenza, si unisce quella di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza", sono le parole del sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, rivolte al gruppo di Protezione civile di Paglieta, "il vostro contributo, in tutti i casi di emergenza è a dir poco encomiabile. Siete sempre preparati a partire, in qualsiasi momento: ogni volta pronti e disponibili, ligi al vostro dovere. E lo avete dimostrato in tante occasioni: durante il lockdown, con tutte le attività svolte in paese, come la misurazione della temperatura, la consegna dei dispositivi di protezione alla popolazione, con i servizi di sorveglianza nelle circostanze di manifestazioni pubbliche; solidarietà espressa anche per il martoriato popolo ucraino, con il vostro contributo di sostentamento dei profughi ucraini, attivando raccolte di fondi, dal vestiario, ai medicinali e derrate. Grazie perché siete veramente speciali, dedicare il vostro tempo libero al bene comune, non può che farvi onore".

Tra qualche giorno il sindaco Graziani consegnerà delle onorificenze ai volontari di Protezione civile sezione distaccata di Paglieta, come elogio per il lavoro svolto, segno di efficienza e professionalità.

La cerimonia che si è tenuta nelle Marche è stata organizzata dal Comune di Senigallia, con la partecipazione del primo cittadino, Massimo Olivetti, e di tutte le autorità locali. Del coordinamento abruzzese erano presenti i volontari dell'associazione "Madonna dell'Assunta" di Casalbordino, con il presidente e responsabile del gruppo di Protezione civile, Tommaso Bucciarelli, insieme a Mauro Basilico e Raffaella Bozzella; la sezione distaccata di Paglieta, con la referente e responsabile di sezione, Laura Rivellino, e l'associazione Il Castello di Montedorisio.