VIDEO-Carenza di organico e aggressioni sul posto di lavoro: la protesta degli infermieri del sindacato Nursing up

Protesta del sindacato degli infermieri Nursing up, questa mattina, sotto la sede dell'assessorato regionale alla Sanità, a Pescara. Una manifestazione organizzata per chiedere la stabilizzazione dei precari, nuove assunzioni e maggiore sicurezza sui posti di lavoro.

Una delegazione è stata poi ricevuta dall'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì: i rappresentanti del sindacato hanno esposto tutte le loro richieste e sono stati ascoltati dall'esponente del governo regionale.

"Chiediamo - ha spiegato Patrizia Bianchi, referente regionale di Nursing up - più assunzioni, perché le carenze in pianta organica sono sempre più evidenti. In Abruzzo mancano circa 1.700 infermieri e con l'istituto della stabilizzazione e la reinternalizzazione dei servizi ,molto probabilmente potremmo riuscire a venire a capo di questa situazione. Siamo alla fine dell'emergenza, ma proprio in questo momento di riapertura si stanno registrando diversi contagi con la variante Omicron e per questo occorre avere più infermieri per dare una assistenza ancora più di qualità".

L'esponente del sindacato ha poi denunciato episodi di violenza sul posto di lavoro, soprattutto in pronto soccorso. L'ultimo episodio ieri: un medico ha ricevuto un calcio nelle parti intime, un'infermiera è stata aggredita riportando la rottura di due costole. Entrambi hanno avuto una prognosi di diversi giorni.