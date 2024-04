Presentato il programma del mese delle oasi Wwf: le iniziative in Abruzzo fino al 26 maggio

Tornano le Giornate delle Oasi del Wwf, rinnovate e ancora più ricche, una vera e propria Festa della Natura dedicata alla biodiversità italiana. Quest’anno, infatti, sono ben cinque i weekend con tanti eventi per immergersi nella natura: il Mese delle Oasi, la formula di ‘lungo evento’ che da un paio di anni ha trasformato la tradizionale Festa delle Oasi di una sola giornata, celebrata da oltre 30 anni.

L’impegno e l’investimento del Wwf con il sistema Oasi, nato più di 50 anni fa con l’azione di pionieri come Fulco Pratesi e altri illuminati precursori, è divenuto oggi il più grande progetto di conservazione del WWF in Italia. Tutto ciò è stato possibile grazie a sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, con i quali si è fatta rete, e all’insostituibile contributo dei volontari.

Le Oasi Wwf in Abruzzo sono sei, cinque delle quali sono anche Riserve naturali regionali: “Cascate del Verde” a Borrello, “Calanchi di Atri” ad Atri, “Gole del Sagittario” ad Anversa degli Abruzzi, “Lago di Serranella” a Casoli, Altino e Sant’Eusanio del Sangro, dove è presente l’Istituto Abruzzese per le Aree Protette Wwf (Iaap-Wwf ) che supporta i Comuni nella gestione delle Riserve regionali, l’Oasi Wwf e Riserva regionale “Lago di Penne” a Penne e l’Oasi Wwf “Fosso Giardino” a Martinsicuro. Inoltre, lo IAAP-WWF supporta il Comune di Ortona nella gestione delle Riserve naturali regionali di “Punta dell’Acquabella” e “Ripari di Giobbe” nonché dei Parchi Territoriali Attrezzati di “Fiume Fiumetto” e “Parco dell’Annunziata” rispettivamente a Colledara e a Orsogna. Un’ulteriore collaborazione è attiva, questa volta insieme a Legambiente, con il Comune di Vasto per le Riserve Regionali di “Punta Aderci” e “Marina di Vasto” gestite dalla Coop. Cogecstre.

“Dalla ricerca scientifica alle vacanze natura, dall’educazione ambientale con le scuole all’impegno nella conservazione di specie e habitat – commenta Filomena Ricci, delegata Wwf Abruzzo - le Oasi del Wwf sono anche luoghi di aggregazione sociale, di sperimentazione di attività legate al benessere psicofisico, di formazione. In alcuni casi, anche in Abruzzo come nel resto d’Italia, giocano un ruolo centrale per la conservazione di alcune specie simbolo, quali ad esempio l’Orso bruno marsicano che sarà protagonista di una campagna di raccolta fondi che il Wwf lancerà il prossimo mese per salvare un animale unico del nostro Appennino e che rischiamo di perdere per sempre a causa di bracconaggio, investimenti stradali e frammentazione dell'habitat. In Abruzzo, in occasione del mese delle Oasi, ci sarà per tutti l’occasione di tuffarsi nella bellezza della natura, tra orchidee, farfalle, testuggini, aironi, aquile, immersi nei boschi o lungo fiumi, laghi e sentieri di montagna. Tanti gli eventi in programma nelle Oasi della nostra Regione: visite guidate, passeggiate, giochi, laboratori e letture ad alta voce per i più piccoli, yoga, immersioni forestali, c’è solo l’imbarazzo della scelta”.

“A livello nazionale – aggiunge Dante Caserta del Wwf Italia presente alla conferenza stampa – sono circa 27.000 gli ettari di territorio protetto dalle 100 Oasi del WWF disseminate sul territorio che accolgono ben 350.000 visitatori annui. Un ‘effetto oasi’ lungo 57 anni, dalla prima creata in Toscana, quella di Burano nel 1967 da cui si è sviluppato un sistema di aree protette complesso e articolato, il primo in Italia gestito da una associazione privata e tra i primi in Europa, che impiega nelle attività di gestione, fruizione e tutela a diverso titolo 150 persone e circa 500 volontari. Un sistema che dà un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità: la sfida UE del 30x30 prevede di raggiungere almeno il 30% di territorio protetto entro il 2030. Sono solo i numeri più evidenti di “Effetto Oasi”, il report Wwf lanciato in occasione del Mese delle Oasi”.

Gli eventi in programma per il mese delle Oasi Wwf in Abruzzo

Oasi Wwf e Riserva Naturale Regionale “Lago di Serranella”

Sabato 4 maggio dalle 15:00 passeggiata di riconoscimento erbe spontanee

Domenica 5 maggio dalle 10:00 esperienza di yoga con passeggiata e meditazione

Sabato 11 maggio dalle 15:00 seminario sui bisogni dei bambini

Sabato 18 maggio dalle 16:30 attività di conoscenza delle farfalle dell’Oasi

Domenica 26 maggio dalle 10:30 e dalle 16:30 giornata dedicata alla Testuggine palustre

Oasi Wwf e Riserva Naturale Regionale “Gole del Sagittario”

Domenica 5 maggio dalle 10:30 passeggiata per famiglie alla scoperta della biodiversità dell’Oasi

Sabato 11 Maggio dalle 10:00 sessione di pratica Yoga in Natura rivolta al Respiro e dalle 15:30 attività di Immersione Forestale

Domenica 19 Maggio dalle 11:00 “La Forza e il Respiro del Fiume Sagittario”: esercizi in Natura e dalle 15:30 “Nel Mondo delle Api”: attività con Apicoltore

Oasi Wwf e Riserva Naturale Regionale “Lago di Penne”

Venerdì 17 maggio Laboratorio Didattico “Alla scoperta del nostro territorio”, attività rivolta ai bambini delle classi seconde della scuola elementare

Domenica 19 maggio dalle 10:00 attività di Birdwatching “Sulle tracce degli uccelli migratori”

Laboratorio Artistico sulla creazione di sculture con la tecnica della “Fiber Art” sugli insetti,

attività rivolta agli ospiti presenti nei Cas

Oasi Wwf e Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”

Mercoledì 1’ maggio dalle 10:30 sessione di pratica Yoga e dalle 15:30 Laboratorio sugli impollinatori

Sabato 11 maggio dalle 10:30 passeggiata botanica e laboratorio di cucina con erbe spontanee

Domenica 19 maggio dalle 16:00 letture ad alta voce per bambini

Sabato 25 maggio dalle 10:30 passeggiata botanica e laboratorio dei coni di incenso con erbe aromatiche

Domenica 26 maggio alle 10:00 e alle 15:00 “Alla ricerca della conchiglia perduta”, gioco a squadre per famiglie e alle 10:00 e alle 15:30 passeggiata alla scoperta dell’Oasi

Oasi Wwf e Riserva Naturale Regionale “Cascate del Verde”

Domenica 26 maggio apertura Oasi e ingresso gratuito

Iniziative nelle altre Riserve “Oasi per un giorno”

Riserva Naturale Regionale “Punta Aderci”

Domenica 19 maggio dalle 10:00 e dalle 15:30 “Le dune, confine tra terra e mare”: Visite guidate per conoscere questo prezioso habitat

Riserva Naturale Regionale del Borsacchio

Domenica 19 maggio dalle 9:00 Percorsi storico-naturalistico da Montepagano verso la spiaggia della riserva Borsacchio e nella pineta sul mare (Giornata dedicata al malato oncologico)