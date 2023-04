Parte da Villa Santa Maria la terza edizione della borsa di studio dedicata allo chef Falconio

Parte domani (giovedì 27 aprile), da Villa Santa Maria, patria dei cuochi e dello stesso Peppino Falconio, la terza edizione della borsa di studio dedicata al compianto chef abruzzese, che quest’anno torna in Abruzzo per assegnare i riconoscimenti 2023 agli alunni dell’istituto alberghiero “Filippo De Cecco” di Pescara.

Si comincia appunto da Villa Santa Maria, sede della borsa di studio 2021, dove i ragazzi vincitori della edizione di Palermo 2022 avranno l’occasione, dalle ore 11, di visitare prima il Museo del Cuoco, per poi, alle 12, recarsi all’Istituto alberghiero “Giovanni Marchitelli”. Al termine della visita al “Marchitelli”, pranzo tipico abruzzese e trasferimento al Grand Hotel Mediterraneo di Montesilvano.

La mattina del 28 aprile si entra nel vivo del concorso con l’inizio, alle ore 9, della prova pratica dei ragazzi iscritti al V anno dei corsi di “Enogastronomia e Pasticceria” e “Sala e Vendite”. I preselezionati dal “De Cecco” che si contenderanno i premi 2023, supervisionati dai docenti Roberto Cirone (cucina) e Vincenzo Gambino (sala), saranno: Francesco Di Croce, Lorenza Colantuono, Nicolò Belisario, Giorgia Setti e Lucia Amicone per l’indirizzo “Servizi di sala e vendita”, mentre per l’indirizzo “Enogastronomia e pasticceria” si sfideranno Federico Rapisarda, Andrea Milessa, Daniel Di Felice e Alessandro Guzzi. Al termine della prova pratica, alle ore 13.45, i giudici si riuniranno per elaborare la graduatoria finale.

Nella serata del 28 aprile, alle ore 18, l’associazione “Custodi della tradizione di Villa Santa Maria”, per mano del presidente Claudio Pellegrini, consegnerà i collari celebrativi 2023. Alle 20, invece, l’Unione regionale Cuochi siciliani elaborerà per invitati e corsisti la cena “La Sicilia incontra l’Abruzzo” che sugellerà il passaggio di consegne tra l’edizione 2022 e l’edizione 2023.

Il 29 aprile l’attenzione sarà tutta dedicata al confronto tra addetti ai lavori del settore della ristorazione. Al convegno “Quale futuro per gli istituti alberghieri?”, alle ore 10, moderato dal giornalista Paolo Gambescia, interverranno il presidente dell’Unione cuochi abruzzesi Lorenzo Pace, il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, la dirigente scolastica del “De Cecco” Alessandra Di Pietro, il responsabile formazione Federcuochi Giovanni Guadagno, lo chef Peppino Tinari, il presidente Renaia Luigi Valentini, il presidente vicario della Onlus Peppino Falconio Stefano Falconio e i parlamentari Etelwardo Sigismondi e Luciano D’Alfonso. A intervenire da remoto sarà invece il presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo. Al termine del convegno, convivio informale “Miseria e Nobiltà” ispirato a Peppino Falconio a cura del giovane chef Stefano Cappellone, che precederà la proclamazione dei vincitori 2023 che si terrà a partire dalle ore 15.