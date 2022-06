A Pennapiedimonte arriva il progetto Pietra dell'IntegrAzione [FOTO]

Il progetto “Pietra dell’IntegrAzione”, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, arriva a Pennapiedimonte, portando il suo messaggio inclusivo, educativo, territoriale.

Dai laboratori in cui gli scultori hanno insegnato tecniche di lavorazione e costruzione di vasi in pietra e che verranno collocati a Piennapiedimonte si passa, in loco, ai laboratori di botanica previsti per il 4 e il 6 luglio, dalle 16 alle 19. Il tutto basato su una linea metodologica che collega l’integrazione con la manualità.

Come spiega la sindaca Rosalina Di Giorgio, "abbiamo partecipato di buon grado a questo progetto in cui ci ha coinvolto Arianna Barbetta, assessore al Turismo per il Comune di Lettomanoppello, e si fa promotore di una cultura che noi condividiamo, dedita alla creatività e alla manualità della pietra e si concentra nel territorio del Parco Nazionale della Maiella e dei suoi comuni".

"Pennapiedimonte - aggiunge - accoglie la parte botanica del progetto, nei vasi creati verranno messi terra e le piante autoctone del Parco. Il nostro comune ha avuto una lunga tradizione di scalpellini anche molto famosi, come per esempio Felice Giuliante, però questa tradizione nel corso del tempo si è persa perché il paese ha subito un forte spopolamento e gli artigiani non hanno avuto eredi. C'è però chi ama ancora questa tradizione e negli ultimi anni si diletta a lavorare la pietra per passione, dopo aver reperito il materiale locale da lavorare".

"Siamo lieti di trasformare in realtà questo progetto anche su Pennapiedimonte, i vasi saranno la prova del lavoro svolto, da quel momento tutto il territorio si potrà rendere conto della validità di questo progetto", conclude Di Giorgio.

Proprio a Lettomanoppello (Pescara), "Città della Pietra" dove la Proloco Tholos si è aggiudicata la realizzazione dell'intero progetto, ci sarà l'ultimo appuntamento, il 13 luglio, dalle 16 alle 19. Prezioso si rivela il coinvolgimento di due preziosi Ambiti Sociali, l’Ecad 17 e l’Ecad 13, oltre agli istituti superiori del circondario e diverse figure professionali.

Per informazioni, è possibile inviare una mail a pietraintegrazione@gmail.com, oppure contattare la pagina Facebook “Pietra dell’IntegrAzione”.