Presentato il progetto “Monti Frentani esperienze da vivere”, interscambio turistico tra le zone interne e la costa

Comunicazione e promozione: sono state queste le parole intorno alle quali ieri, nel santuario di San Michele a Liscia, ospiti del sindaco Antonio Di Santo, si è tenuto l’incontro per la presentazione del progetto 'Monti Frentani esperienze da vivere', organizzato da Alessio Massari con l’assessore al turismo di San Salvo Elisa Marinelli, Carlo Ricci del Gal Maiella Verde e Fausto Di Nella responsabile della comunicazione del progetto.

“Per San Salvo l’entroterra ha sempre rappresentato una risorsa soprattutto in termini turistici, e ringrazio Alessio per l’invito - ha esordito nel suo intervento l’assessore Marinelli - Da diversi anni San Salvo propone ai turisti, che vogliono vivere una giornata diversa dal turismo balneare, gite fuoriporta nella nostra vallata. Abbiamo tesori preziosissimi, come il Santuario in cui ci troviamo, il teatro sannitico di Pietrabbondante o i templi italici di Schiavi d'Abruzzo, il progetto dei Monti Frentani ci dona nuove esperienze da poter offrire ai turisti, ma anche ad ogni cittadino di questo territorio”.

Un nuovo logo e un progetto di marketing che punta a far conoscere ad un’ampia platea tutto il territorio dei Monti Frentani, un progetto di comunità, che ha l'obiettivo di sviluppare e rendere fruibile ed omogenea la rete sentieristica e cicloturistica di tutto il Vastese.

Un'area collinare e montana compresa tra i fiumi Sinello e Trigno, che coinvolge ben 23 comuni. “Un progetto territoriale, sul quale abbiamo inizialmente lavorato creando le infrastrutture con una fitta rete di percorsi ciclo-pedonali, ora bisogna puntare ad una rete di comarketing, che leghi costa ed entroterra”, ha spiegato Alessio Massari, creatore ed ideatore del progetto.

Presente all’evento Carlo Ricci del Gal Majella Verde: “Sosteniamo da sempre chi ha una visione ed un’idea di sviluppo. Quello del turismo attivo è un’utile scelta per un territorio che vanta un ampio patrimonio di strade e percorsi con paesaggi mozzafiato, poco trafficati, con percorsi che possono unirsi alla pista ciclabile della costa”.

“Il tema dell’unione di intenti tra costa ed entroterra è uno dei più importanti del mio programma amministrativo – sottolinea il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis – e ringrazio Alessio Massari che avanti una visione di sviluppo del territorio attenta ai luoghi, alle genti, riuscendo a coinvolgere tutti i soggetti interessati”.