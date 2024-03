Più di 30mila fedeli affollano il centro di Chieti per la processione del Venerdì Santo [FOTO e VIDEO]

Con la piazza della cattedrale finalmente del tutto aperta ai fedeli, anche quest'anno si è rinnovato il rito della processione del Venerdì Santo, una delle più antiche d'Abruzzo e d'Italia, organizzata dall'arciconfraternita del Sacro monte dei morti.

Un rito che è molto più di una tradizione legata alla devozione religiosa. Per i teatini è, soprattutto, un'occasione di preghiera, raccoglimento, spiritualità, riflessione e raccoglimento, un "momento catartico", come lo hanno definito qualche giorno fa gli amministratori di Chieti, legato a doppio filo all'identità cittadina.

Come ogni anno, archiviata la parentesi del Covid che per due anni consecutivi ha imposto lo stop alla processione, arrivata l'ora del tramonto la processione è uscita dalla cattedrale di San Giustino per poi snodarsi lungo le strade del centro storico. I violini, diretti dal maestro Peppino Pezzulo, i cantori guidati dal maestro Loris Medoro a intonare le suggestive note del Miserere di Saverio Selecchy, i componenti delle varie confraternite cittadine incappucciati a scortare i vari simboli della Passione e morte di Gesù. E, lungo il percorso, i tradizionali tripodi che accompagnano l'incedere dei protagonisti della processione.

Un'atmosfera unica, che anche quest'anno ha richiamato nel centro città migliaia di persone, almeno 30mila secondo una prima stima, fra concittadini e fedeli arrivati da fuori per assistere a un rito conosciutissimo ben oltre i confini teatini.