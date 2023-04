In migliaia alla tradizionale processione del Venerdì Santo, preghiera e raccoglimento nelle strade del centro [FOTO-VIDEO]

Come tradizione la città di Chieti si è raccolta nelle vie del centro per la processione del Venerdì Santo.

Molto partecipato il corteo guidato dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte.

La processione del capoluogo teatino è una delle più antiche d’Abruzzo e d’Italia.

La sua storia e la sua ritualità, unite alla musica dello splendido Miserere di Selecchy, fanno di quella di Chieti fra le processioni più belle e frequentate.

E la risposta dei cittadini e dei fedeli non si è fatta attendere, le vie del centro storico sono state infatti invase da migliaia di persone che hanno partecipato raccolti in preghiera per quello che è l'evento principale della quaresima che precede la celebrazione della Pasqua.