Torna il primo maggio a Chieti: festa del lavoro e concertone in piazza

Torna il Primo Maggio a Chieti con il concerto in piazzale Marconi e la festa con i sindacati. E tornano i grandi nomi con il concerto di Morgan & Andy dei Bluvertigo. L?evento in programma domenica prossima dalle 17,30 è stato presentato in conferenza stampa dall?amministrazione comunale e dai rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl e dal direttore artistico Emanuele La Plebe Cellini.

?La Festa del Lavoro è un appuntamento simbolico e storico ? ha esordito sindaco Diego Ferrara ? Abbiamo voluto investire su questa ricorrenza, per tornare ad animare l?economia della città e la sua funzione aggregatrice. Due anni di stop sono stati duri e in molti casi letali anche per la nostra economia, com?è accaduto la scorsa estate e a Natale, con un minimo impiego di risorse che trovano copertura nei capitoli del bilancio comunale del settore, riusciremo ad ottenere un moltiplicatore importante per la città".

?Abbiamo lavorato per onorare questo evento e renderlo di riferimento per l?Abruzzo e oltre, perché dopo Roma e Taranto sarà il concerto di riferimento per il centro Italia - ha aggiunto il vicesindaco e assessore agli Eventi, Paolo De Cesare - Morgan e Andy sono due artisti con una storia importante alle spalle e un orizzonte fatto di ricerca e produzione, sono certo che il sapranno riempire di musica il nostro palco e rendere speciale la serata, che sarà presentata da Alessandra Relmi, giovane attrice abruzzese di cui sentiremo sempre più parlare?.

L?appuntamento musicale farà da apriprista al Maggio Teatino che riempirà di eventi la città fino al 19 giugno e il cui avviso è stato emanato nei giorni scorsi, e, come precisato, non graverà sulle tasche dei commercianti.

?Abbiamo belle presenze anche prima di Morgan ed Andy ? ha specificato Emanuele La Plebe Cellini ? Ci sono i ?Terza corsia? che in teatro si esibiscono con AndreaScanzi, il talento del chitarrista Daniele Mammarella fra i tre migliori del mondo, Ernest Lo, finalista al secondo festival di Musicultura; Galoni, cantautore di primordine per la scena underground italiana, insomma, dieci artisti originali su un palco unico oggi in Abruzzo?.

Per l?occasione tornerà una parziale isola pedonale dalla ex Cassa di risparmio fino alla stazione: nei prossimi giorni sarà firmata l?ordinanza con la polizia municipale.

Dopo il concerto del primo maggio un altro grande evento sarà programmato nel centro storico della città in occasione della festa del patrono, l?11 maggio.