Un successo per la prima edizione del premio internazionale "Gabriele d'Annunzio Vate d'Italia"

E' stato registrato il tutto esaurito nella sala conferenze del Grande Albergo Abruzzo di Chieti per la prima edizione del Premio Internazionale "Gabriele d'Annunzio Vate d'Italia" con oltre 100 persone che hanno partecipato alla premiazione di scrittori, giornalisti, intellettuali e studenti sia Italiani che stranieri che hanno scritto, fatto ricerche e/o promosso la cultura dannunziana e patriottica. Assegnati anche dei premi speciali e alla memoria. Inoltre, Abruzzo Tourism ha premiato anche delle attività storiche e di alta qualità del capoluogo marrucino che ospitava l'importante rassegna.

L'evento, moderato dal giornalista e saggista storico Cristiano Vignali, aperto dai saluti del Gran maestro dell'Ordine nobiliare di San Nicola Roberto d'Amato (saggista e critico d'arte), è stato organizzato da Abruzzo Tourism, dal Casato d'Amato e dal CensorinoTeatino, con la collaborazione degli ordini Nobiliari di San Nicola, di Vandea e dell'Impero romano d'occidente. Inoltre, l'iniziativa ha avuto l'alto patrocinio della Giunta regionale, i patrocini del Vittoriale degli Italiani, della Provincia di Chieti e del Comune di Chieti. Fra i premiatori, oltre all'alto prelato ortodosso in Italia Luca Monti, e ai principi Roberto d'Amato e Christian Agricola, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, i consiglieri Comunali Mario Colantonio e Serena Pompilio, la consigliera della Provincia di Chieti Silvia Di Pasquale.

A tal proposito, ha commentato Cristiano Vignali: "Grande risultato che abbiamo ottenuto per questa prima edizione del premio "Gabriele d'Annunzio Vate d'Italia" con oltre 100 partecipanti e con scrittori famosi provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero che sono stati veramente soddisfatti di essere accolti con tanto calore dalla nobile città di Chieti. Abbiamo scelto la figura di Gabriele d'Annunzio per portare avanti un evento che in controtendenza con le mode del momento, promuova i valori patriottici e identitari nazionali, perché il Vate d'Italia con la sua inimitabile vita, incarna, per chi come noi crede nelle origini romane della nazione italiana, tutti i tre i grandi periodi storici in cui la Stella Venere d'Italia ha brillato nel suo massimo fulgore, le cosiddette tre R della "Roma Aeterna" nella mitologia nazionalista: quello della Romanitas, il Rinascimento e il Risorgimento. Per me, inoltre, è una doppia soddisfazione perché sono ormai quattro eventi di fila che modero nel 2024 col tutto esaurito, tra i quali un evento fatto a Perugia e uno a Pisa. Daremo continuità nei prossimi anni a questa rassegna".

Ecco di seguito l'elenco dei premiati, divisi nelle sezioni "Dannunziani" e "Patriottici" fra Scrittori, Giornalisti, Intellettuali ed Esordienti:

Dannunziani

David Ferrante (scrittore), gestore del sito "abruzzomagico", premiato in particolare per l'opera con copertina dedicata a Gabriele d'Annunzio, "Tradizioni, Riti e Sortilegi del 24 giugno. San Giovanni Battista nella cultura popolare abruzzese".

Ruggero Morghen (se giornalista) per l'opera dannunziana "Da Piazza San Sepolcro a Fiume Città di Vita".

Tobias Fior (scrittore) per l'opera dannunziana "Una Donna di Renata d'Annunzio Montanarella".

Daniela D'Alimonte (scrittrice e giornalista) per "Le poesie di d'Annunzio in dialetto. Uno studio linguistico".

Giordano Bruno Guerri (giornalista e storico): direttore Vittoriale degli Italiani

Franca De Santis (saggista) per il progetto Undulna nel centenario dalla scomparsa di Eleonora Duse.

Pietro Ferrari (scrittore) per la tutela della lapide dannunziana Teramo e per il romanzo ucronico "Cento di Questi Anni"

Nella categoria Esordienti sono stati premiati i seguenti studenti:

Veronica Tieri: per la collana dannunziana su Discovery Abruzzo Magazine;

Aurelia Daisy Nanni per lo speciale sul suo viaggio tra Pescara e Fiume sulle orme del Vate;

Alfredo De Felice per lo speciale "Realismo dell'Evidenza nella poetica di Gabriele d'Annunzio"

Patriottici

Maria Concetta Borgese (scrittrice): "Appuntamento sull'Oder" di Francesco Borgese

Nicola Mastronardi (scrittore, giornalista, autore tv): Viteliu, Figli del Toro.

Claudia Falcone per la sua collaborazione nel libro "Tracce di Riti e Culti Ancestrali nell'Abruzzo Contemporaneo",

"Ettore Bertolini (Direttore di Agenzia Stampa Italia) per la linea patriottica del quotidiano online Agenzia Stampa Italia.

Luigi Spina (pSoms Spoltore) per la promozione della cultura patriottica e nazionale.

Inoltre, sono stati dati i seguenti premi speciali:

Rossella Balsamo (scrittrice) per le sue opere storiche sulla Shoa "Sulle rive del lago" e "Una Vita da vivere".

Yuliya Savitskie e Alesia Savitskie (scritrici e soetesse) per il loro libro 'Galateo Rinascita Sociale.

Nela Munich Ionescu (scrittrice) per il suo libro sulle vicissitudini delle minoranze etniche nei Balcani fra la caduta dell'Impero asburgico e il Comunismo "Signori Alzatevi in Piedi".

L'Associazione "Memento Audere Semper" di Pescara: per la promozione della cultura patriottica e dannunziana

Fabio Di Prinzio alla memoria

Conte principe Enzo Modulo Morosini per il "Libro d'Oro delle Famiglie Nobili e Notabili" che aggiorna ogni due anni.

Giuliano Mazzoccante: (direttore artistico Teatro Marrucino)

Di seguito le attività commerciali teatine storiche premiate:

Panificio Pasticceria D'Onofrio, Pasticceria D'Orazio, Wifi Di Prinzio, Forno La Civitella Mafalda, Eredi Gioielleria Fasoli, Pasticceria Veronese, Solfanelli Editore, Città della Musica, Scalera Corfinio Barattucci, Erede Baldassarre, Luca Baldassarre, Bar Roma 1912, Gran Caffè Vittoria, Gelateria La Glacia, Pizzeria del Secolo, Pizzeria La Ragnatela, Casina dei Tigli, Taverna Teate, Ristorante Da Nino, Trattoria Di Renzo, Grande Albergo Abruzzo, Ribò, Capitanio Sport, La Tavernetta, Teté Sport, Cantina Torre dei Bianchi, Banda Musicale Città di Chieti, Pasticceria d'Arcangelo Chieti.