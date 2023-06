Pride a Chieti, la giunta Ferrara dopo la denuncia degli organizzatori: "Episodi da condannare ma Chieti accogliente"

A due giorni dalla conclusione del corteo di Pride Abruzzo nel centro storico di Chieti, la giunta Ferrara interviene dopo la denuncia da parte degli organizzatori che a Chieti Today avevano riferito di "eventi disturbanti da parte di forze dell' estrema destra che hanno inseguito le famiglie arcobaleno fino alle loro macchine".

“Sabato -dicono il sindaco Diego Ferrara e l’assessora alle Pari Opportunità, Chiara Zappalorto - abbiamo vissuto un corteo partecipatissimo, migliaia di persone da tutto l’Abruzzo e da tutta Italia sono arrivate in città e lo hanno colorato riempiendolo di significati e della voglia di confrontarsi anche con la realtà territoriale. Lo ha fatto civilmente e altrettanto civilmente Chieti ha risposto alla presenza del Pride che ha chiuso da noi il mese di eventi e manifestazioni per i diritti della comunità LGBTQIA2S+, ultimo capoluogo abruzzese a ospitarlo. Gli episodi che sono stati denunciati, a quanto pare riconducibili allo stesso sparuto gruppo di persone, sono da condannare, ma non toccano, né cambiano questa certezza”.

Secondo il sindaco e l'assessora "la mobilitazione per i diritti deve sempre avere spazio, perché siamo persone prima di tutto ed è necessario che ognuno possa esprimere la propria identità senza vergognarsene e, soprattutto, senza avere paura che ciò si ripercuota sulla sua incolumità. Noi abbiamo lavorato insieme al motore organizzativo per questo e ringraziamo il Pride, per la collaborazione costante e l’attenzione dimostrata durante i mesi di preparazione dell’evento, perché potesse trovare spazio in modo pacifico, civile, com’è stato. Lo abbiamo fatto, perché l’evento potesse attraversare il cuore della comunità cittadino favorendo il confronto, che è sempre costruttivo e positivo fra persone civili e che migliora il mondo, dando spazio a tutti i suoi importanti significati. Questo sabato era tangibile, nel corteo e nell’atteggiamento di tutti i partecipanti alla manifestazione. Ci spiace per chi ha offeso e insultato famiglie e persone che erano di fatto nostri ospiti, gli episodi riportati e segnalati alle forze dell’ordine qualificano chi se ne è fatto portatore, perdendo una bella occasione di confronto e crescita che la città ha avuto e, che soprattutto, loro malgrado, ha saputo sostenere.

Chi ha offeso ha fatto una pessima figura di fronte a chi meritava rispetto, a prescindere dalla condizione, razza, orientamento sessuale, ma non l’ha fatta fare a Chieti, che si è comportata in modo completamente diverso. Avendo camminato con il corteo, noi abbiamo visto tutta un’altra storia, quella di una città che ha accolto il Pride e non si è sottratta all’accoglienza, com’era giusto che fosse e come la tradizione teatina insegna, da sempre”.