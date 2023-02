Tornareccio: parte la campagna tesseramento al presidio Libera

Venerdì 24 febbraio alle ore 18 il presidio Libera di Tornareccio promuove l’evento “Protagonisti d’Impegno” per promuovere la nuova campagna associativa annuale dedicata alla pace, alla libertà e alla giustizia sociale a "Casa di Gaia" in via delle Fontane vecchie ad Atessa.

L’evento è finalizzato a far conoscere le attività promosse dal presidio favorendo l’incontro con la realtà nata cinque anni fa: le attività formative proposte da Libera per gli insegnanti e per le scuole, la realtà della rete associativa.

Saranno presenti all’incontro: Mariella Tieri, co-referente di Libera Abruzzo, Tito Viola, formatore di Libera Abruzzo, Patrizia Di Tondo, presidente della coop. A casa di Gaia e Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo Aps.

Durante la serata sarà possibile tesserarsi a Libera. Al termine dell’evento per i partecipanti ci sarà un aperitivo con i prodotti di Libera Terra. Il contributo di euro 10 servirà a finanziare le attività.