Presentata al Vinitaly la 61esima edizione della Fiera nazionale dell'agricoltura di Lanciano

Da una cornice d’eccezione, quella Vinitaly, è stata presentata oggi, negli spazi della Regione Abruzzo e del Consorzio di Tutela Vini, l’edizione numero 61 della Fiera nazionale dell’Agricoltura, in programma a Lanciano, dal 14 al 16 aprile. Presenti, con Donato Di Campli, presidente del Polo Fieristico d’Abruzzo, il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per la Regione, Luigi D’Eramo, il vicepresidente ed assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente e l’assessore all’Ambiente e all’Energia Nicola Campitelli.

“Innovativa, tecnologica, attenta alla sostenibilità, sempre più specializzata, pronta ad aprirsi al mondo delle professioni e a dialogare con i territori e le associazioni di categoria, con l’edizione numero 61 – ha detto il presidente di Lancianofiera Donato Di Campli, portando i saluti del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini - intendiamo traghettare verso la modernità una rassegna importante ed apprezzata come la fiera annuale dell’Agricoltura che, con i suoi sessant’anni di storia, ha ancora molto da offrire ad espositori e visitatori. Sono tornate le aziende costruttrici non solo della nostra regione, abbiamo digitalizzato gli ingressi, i 30 mila quadrati di superficie espositiva, di cui 6.500 coperti distribuiti su tre padiglioni, ospiteranno oltre 250 espositori e 500 referenze. Insieme alle presenze consolidate, tornate ai numeri prepandemia, è salito anche il numero dei nuovi espositori (+ 20%) con la presenza di grandi aziende, anche internazionali, leader nella vendita di macchine agricole, attrezzature per giardinaggio e strumenti professionali per la cura del verde”.

"Il nuovo corso della Fiera dell'Agricoltura inizia dall'esperienza e si muove verso l'innovazione - ha esordito il vice presidente con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente - Siamo qui per rilanciare la fiera di Lanciano in maniera importante, anche con tanti convegni tematici dedicati alla sostenibilità. Il nostro obiettivo è promuovere il modello 'Abruzzo sostenibile' legato alla nuova programmazione dei fondi europei destinati al comparto agricolo".

“Nei primi cinque mesi di governo – ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Luigi D’Eramo - il ministero ha stanziato oltre 200 milioni di euro per sostenere, nei prossimi tre anni, l’innovazione tecnologica e arrivare ad una agricoltura più moderna, produttiva e sostenibile. E useremo i 500milioni di euro del Pnrr per meccanizzazione ed ammodernamento delle imprese agricole italiane, con l’obiettivo di creare sviluppo economico e occupazione senza dimenticare la nostra storia”.

L’incontro con la stampa a Verona è stato anche l’occasione per parlare del progetto innovativo in tema energetico che la Regione sta portando avanti con il Polo fieristico regionale di Lanciano, facendo diventare la fiera, grazie a un impianto fotovoltaico, una centrale di produzione di energia. Si tratta, infatti, del primo progetto innovativo legato alla realizzazione di una “Comunità energetica” nell'area del polo fieristico di Lanciano, attraverso “il quale - ha detto l’assessore all’Ambiente e all’Energia Nicola Campitelli - sarà possibile produrre energia per alimentare le strutture e cedere poi il resto ai componenti che aderiranno alla comunità energetica. È un tema sensibile e attuale - ha concluso Campitelli - che pone al centro del confronto l'utilizzo di energie rinnovabili anche nel comparto agricolo”.