Tutto pronto per la presentazione del Lunario 2024: si tratta della 36esima edizione

Si terrà venerdì 22 dicembre, alle ore 10, nel foyer del teatro Marrucino a Chieti, la presentazione della 36esima edizione del Lunario 2024, almanacco enogastronomico di Abruzzo e Molise.

All'evento parteciperanno il sindaco di Chieti, Diego Ferrara; il sindaco di Tollo, Angelo Radica, il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, il vice sindaco di Nocciano, Giovanna Speziale.

A moderare l'incontro sarà il direttore di Radio Luce, Donato Fioriti. Introduce l'ideatore del Lunario, Ugo Iezzi. Intervengono Mario D'Alessandro, Gianfranco Tartaglia (alias Passepartout) e Pasuquale Di Lena.

Tra i patrocini, quello della Cim (Confederazione italiani nel mondo) e della Figec (Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione) confederata Cisal.

“Si tratta di un almanacco enogastronomico dialettale unico - spiega l’ideatore, Ugo Iezzi - nel territorio interregionale Abruzzo -Molise, con i testi curati da 'lu barone' della stampa teatina Mario D’Alessandro e con le vignette del grande Gianfranco Tartaglia, alias Passepartout".

Siamo giunti, evento nell’evento - prosegue Iezzi - alla 36esima edizione, cosa non di poco conto, in tempi non facili, a testimonianza del grande affetto che circonda il nostro calendario dialettale: una sorta di vademecum enogastronomico nostrano con date e tempi utili da ricordare”.

“Ho avuto il piacere di presentare diverse edizioni del Lunario - dice Donato Fioriti - particolarmente emozionanti quella del 2011 a Bruxelles, nel Parlamento Europeo, e nel 2015, a Milano, nella sede regionale del Pirellone prima e poi all’Expo. Tra fine gennaio e febbraio saremo di nuovo al Parlamento Europeo, per presentare il Lunario 2024 e alcuni prodotti tipici del nostro territorio".