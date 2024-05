Il premio Pulitzer per la poesia, Paul Muldoon, comincia da Chieti il suo tour abruzzese

Il premio Pulitzer per la poesia, Paul Muldoon, comincia da Chieti il suo tour in Abruzzo. Il poeta irlandese, insignito del premio nel 2003, è ospite del Centro di poesia e altri linguaggi, che ha sede a Chieti e che è promotore del suo passaggio in Abruzzo.

Considerato uno dei massimi poeti di lingua inglese, Muldoon è autore di numerose raccolte di versi, tradotte anche in italiano. Il professore sarà designato Membro Onorario del Corpo Accademico dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, un riconoscimento promosso e sostenuto dalla Scuola di Studi Umanistici della “d’Annunzio”. Inoltre, nel corso della giornata di oggi, Muldoon riceverà il Premio Sinestetica 2024.

“È un vero piacere avere in città un così alto rappresentante della poesia internazionale – hanno dichiarato il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone. – Lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito. È stato un saluto che ricorderemo, perché ci onora l’importanza della sua poesia nel mondo e anche il fatto che a portarlo in Abruzzo sia stato il Centro di poesia e altri linguaggi, che ha sede nella nostra città ed è motore del Premio Sinestetica. A Muldoon, che attualmente insegna poesia alla Oxford University e scrittura creativa alla Princeton University, abbiamo rivolto l'invito a tornare a Chieti per conoscere meglio la città, la sua storia, le sue presenze artistiche e anche il nostro territorio, che, per la bellezza che racchiude, può contribuire ad aiutare la poesia ad esprimersi”.