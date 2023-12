Torna il Premio PoetaMi Miglianico Borgo in Poesia dedicato al compianto Paride Di Federico

Al via la quarta edizione del premio PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia, in onore e memoria di Paride Di Federico, concittadino, studente modello e poeta di riconosciuta sensibilità. L'obiettivo del Premio è quello di creare a Miglianico un borgo poetico, con un appuntamento annuale incentrato sulla poesia in tutte le sue sfumature, dalla parola scritta a quella recitata, dagli incontri culturali alle immagini.

Organizzato dalla Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara gestita da Elisa Quinto, il concorso, con la segreteria organizzativa di Sara Caramanico, gode del patrocinio del Comune di Miglianico, della Regione Abruzzo e vede la preziosa collaborazione della Pro Loco di Miglianico. Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età in data 1° gennaio 2024. L'invio del materiale è consentito fino alle ore 24 dell’11 aprile 2024.

"Abbiamo voluto anticipare l'uscita del bando nazionale per dare la possibilità a quanti più poeti di far giungere a Miglianico numerose opere da tutta Italia: tutte arricchiranno il nostro patrimonio da conferire nel museo, e contiamo che dalle scuole arrivi, come succede da 15 anni a questa parte, la nuova linfa per rinverdire un'arte, quella della poesia, che qui non ha mai smesso di far sentire la sua forza", spiega il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio.

Il concorso a tema libero, rivolto agli adulti, si suddivide in due categorie: una riservata alla poesia inedita e l’altra a poesia edita; sono previsti anche due premi speciali che verranno assegnati dalla giuria, il Premio Under 35 riservato a un autore nato tra il 2006 e il 1989 che si sia particolarmente distinto con la sua opera e il Premio “Margherita Anzellotti”, riservato a un autore abruzzese.

La Scuola Macondo – l'Officina delle Storie attribuirà inoltre a sua discrezione due borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli.

Come spiega il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio: "Nel 2024 PoetaMi compirà quattro anni e ormai Miglianico borgo di poesia è una realtà, così come l'amministrazione comunale aveva immaginato da tempo. Il successo delle tre edizioni passate, sia in termini numerici, sia per la qualità della proposta realizzata, ci ha convinto di aver impresso la direzione giusta al nostro sforzo di lavorare per far diventare Miglianico un vero laboratorio poetico nazionale, sulla scorta e nella memoria grata a Paride Di Federico, valente concittadino e straordinario poeta, troppo presto scomparso. La sua figura è ormai diventata un patrimonio condiviso grazie al quale il futuro Museo della Poesia avrà un punto di riferimento per il quale tutti i ,iglianichesi si sentiranno orgogliosi".

La giuria, il cui giudizio sarà inappellabile e insindacabile, è composta da: Antonello Antonelli (docente e giornalista); Andrea Buccini (poetessa); Paolo Fiorucci (poeta e libraio); Barbara Giuliani (poeta); Eleonora Molisani (giornalista e poetessa), Corinne Stella (docente); Stefano Tieri (docente).

Accanto al premio per gli adulti PoetaMi, continua anche il premio di poesia dedicato alle scuole, intitolato a Paride Di Federico, giunto ormai alla XV edizione: per i ragazzi il bando sarà distribuito direttamente nelle scuole.

"Dalla scorsa edizione, inoltre, abbiamo avuto una maggiore attenzione verso gli alunni delle nostre scuole, che anche nel 2024 continueranno a essere al centro del progetto didattico di PoetaMi, a partire dall'evento che li coinvolgerà poco prima delle vacanze di Natale", dice il sindaco proprio in vista dei laboratori di PopUp per le scuole a cura di Irene Speziale.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3201775781 o scrivere all'indirizzo email premiopoetami@gmail.com.