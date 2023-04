Al via la seconda edizione del premio di poesia dialettale abruzzese “Nadia De Medio”, dedicato alla maestra francavillese

L’Istituto per lo studio, il recupero, la valorizzazione dei dialetti d’Abruzzo e delle lingue minoritarie e dei dialetti in Italia organizza la seconda edizione del premio di poesia dialettale abruzzese “Nadia De Medio”.

Attraverso questo premio, la comunità di Francavilla al Mare desidera omaggiare la straordinaria figura di Nadia De Medio, una maestra esemplare che ha educato intere generazioni ai valori più autentici e raccontato l’amore per la sua città natale in opere che narrano di antichi mestieri e tradizioni. La sua passione per l’insegnamento e la scrittura sono tuttora tangibili nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Al premio si partecipa con una sola poesia a tema libero, edita o inedita, di massimo 40 versi, scritta esclusivamente in dialetto abruzzese, da inviare all’indirizzo email premionadiademedio@virgilio.it in formato word o pdf. Insieme alla poesia, devono pervenire i dati anagrafici, un recapito telefonico e email dell’autore. Il premio è riservato agli autori maggiorenni. La partecipazione è gratuita.

Tutto il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 1° giugno 2023. Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al premio, dichiara la paternità e l’originalità delle opere inviate e del loro contenuto.

A giudicare le opere in concorso sarà una giuria presieduta da Massimo Pasqualone e composta da Sofonia Berardinucci Palestini, Luigi Cialfi, Luca Cipollone, Wanda Manuseto, Eugenia Tabellione.

La giuria designata esaminerà le opere pervenute e provvederà a stilare la classifica dei vincitori, assegnando a suo insindacabile giudizio il premio premio, che vincerà una somma di 200 euro, il secondo premiato con 100 euro e il terzo con 50 euro.

La cerimonia di premiazione si terrà a Francavilla al Mare, in piazza Michetti, giovedì 29 giugno, alle ore 21.