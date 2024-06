Il  premio Maja - donna abruzzese dell’anno a suor Alessandra Smerilli

Il premio Maja - donna abruzzese dell’anno delle Acli sarà assegnato a suor Alessandra Smerilli. La consegna si terrà il 3 giugno alle 19.30 nella sala Cascella della camera di commercio in piazza Vico a Chieti, dove la segretaria del dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale ritirerà il riconoscimento alla presenza del presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia e del l’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte.

Economista, classe 1974, nativa di Vasto,suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero vaticano dal 26 agosto 2021 e docente di Economia politica e Statistica presso la Pontificia facoltà di scienze dell'educazione “Auxilium”, riceverà quest’anno il premio Maja assegnato dalle Acli di Chieti alle donne abruzzesi distintesi nella professione, nell’impresa, nel lavoro, nella famiglia, nel volontariato, nell’arte, nello sport e nelle attività sociali.

Suor Angela Smerilli era stata indicata dalla giuria del premio sin dal maggio 2022. La cerimonia si tiene ora, cogliendo uno dei rari momenti in cui la religiosa riesce a tornare nel suo Abruzzo.

Il presidente della giuria del «Premio Maja - Donna abruzzese dell’anno», Mimmo D’Alessio, illustra i motivi che hanno determinato l’attribuzione di questo premio fortemente voluto dai giurati: «Economista di chiara fama, ha dedicato i suoi studi all’etica dell’economia, un tema spesso accantonato dalla grande accademia, ma che non è sfuggito a papa Francesco, che l’ha voluta prima come Consigliera di Stato della Città del Vaticano, poi anche consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi. Ha coordinato la task-force “Economia" della Commissione vaticana per il Covid-19, proponendo innovative risposte per le sfide socio-economiche del futuro. Membro della commissione “Donne per un nuovo Rinascimento”, istituita dal ministro per le Pari Opportunità e per la Famiglia, Elena Bonetti, è stata insignita dell'Ordine della stella d'Italia per i suoi risultati accademici e per il suo impegno per i principi etici negli affari e nella finanza».

«Siamo oltremodo felici - spiega Antonello Antonelli, presidente provinciale delle Acli di Chieti - che suor Angela Smerilli abbia fatto di tutto, come ci aveva promesso ad inizio anno, per essere in città per ricevere questo premio che celebra il genio femminile abruzzese, apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo come un’eccellenza. Suor Smerilli ha raggiunto posizioni di vertice in uno degli ambienti tradizionalmente riservati agli uomini, la Curia Vaticana, grazie alle sue competenze e al suo brillante curriculum accademico, oltre che al suo carattere determinato, tipico degli abruzzesi. Papa Francesco, che già ha aperto molte porte al genio femminile nella Chiesa, ha voluto affidarle il dicastero da lui stesso creato per trattare le questioni che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura. Le Acli - conclude Antonelli - sono da sempre in prima fila per il riconoscimento del grande contributo delle Donne all’economia e al mondo del lavoro. Il premio Maja è un piccolo, grande segno di un’attenzione che non è mai venuta meno, come dimostra la presenza a Chieti del presidente nazionale Emiliano Manfredonia, che sarà con noi all’indomani della grande udienza concessa dal Papa a tutte le donne e a tutti gli uomini delle Acli per celebrare l’ottantesimo anniversario della nostra associazione».