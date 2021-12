Torna il premio letterario Storie di sport: nell'ultima edizione hanno partecipato 232 scrittori da tutta Italia

È partita la sesta edizione del premio letterario Storie di Sport, il concorso organizzato dalla Scuola Macondo – l’Officina delle Storie, in collaborazione con il Comune di Ripa Teatina e con il contributo di Saquella Caffè.

Il premio sta crescendo sempre più, nell’ultima edizione hanno partecipato 232 autori provenienti da tutta Italia ed è diventato ormai un appuntamento fisso all'interno del Festival Rocky Marciano che si tiene ogni anno nel mese di luglio a Ripa Teatina.

“Storie di Sport”, ideato da Peppe Millanta, direttore della Scuola Macondo, coniuga il mondo dello sport e quello della scrittura, in un connubio che dà vita a storie spettacolari di atleti, ma anche a racconti che abbiano come cornice lo sport, visto in tutte le sue sfaccettature.

Vincitore della scorsa edizione è stato Paolo Patui, scrittore, drammaturgo e insegnante di San Daniele del Friuli (Udine), con il racconto “Chiquito, dieci e lode”.

Per partecipare al premio basta inviare, entro il 15 maggio 2022, un racconto, edito o inedito, a tematica sportiva, che potrà aggiudicarsi il montepremi di 1.000 euro. Il bando è online sul sito del premio.

I racconti verranno giudicati da una giuria composta da esperti del mondo dell’editoria e composta da: Loretta Santini (Direttrice Editoriale Elliot), Francesca Chiappa (Hacca Edizioni), Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Raffaele Riba (editor e scrittore), Lorenza Stroppa (editor Ediciclo Editore e scrittrice), Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss), Athos Zontini (scrittore e scout per la rivista Achab), Patrizia Angelozzi (Angelozzi Comunicazione) e Paolo Primavera (Edicola Ediciones).

La manifestazione è patrocinata da Regione Abruzzo e Coni Abruzzo.