Premio Campiello Giovani, c'è anche un'autrice di Vasto tra i 25 semifinalisti

Ci sono anche due penne abruzzesi tra i 25 semifinalisti della 27esima edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all'estero, promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto.

Si tratta di Alessndra Tucci, 19 anni, di Vasto e di Massimo Garofalo, 18 anni, dell'Aquila. Sono stati selezionati da una giuria tra più di 200 ragazzi.

Nel dettaglio: "Màyim. L'acqua di Israele" di Alessia Argirò (Avigliana, To), 21 anni; "Esodo" di Manuel Bacca (Padova), 22 anni; "Il mio sangue è vecchio di millenni" di Beatrice Facchin (Mogliano Veneto, Tv), 17 anni; "Memorie di vita assoluta" di Stefano Callovi (Jesolo, Ve), 21 anni; "Mille colline di speme" di Amina Deyab di (Pietra Ligure, Sv), 19 anni; "Dialettica" di Giorgio Fenaroli (Pisogne, Bs), 20 anni; "Con l'anima o senza" di Massimo Garofalo (L'Aquila), 18 anni; "Lettera 32" di Eugenio Grassi (Cairate, Va), 21 anni; "Un soldato a metà" di Vittorio Ippolito (Modena), 22 anni; "Cenere veloce" di Salvatore Lamberti (Scisciano, Na), 21 anni; "Quella casa sul mare" di Maria Teresa Luordo (Ravenna), 18 anni; "Il silenzio delle terre arse dal sole" di Luca Maggio Zanon (Cervignano del Friuli, Ud), 22 anni; "Sante Terese" di Benedetta Marinelli (Petrella Tifernina, Cb), 22 anni; "Non tirarti indietro" di Chiara Menichetti (Marsciano, Pg), 21 anni; "Gorbachev" di Alessandro Messi (Ponte San Pietro, Bg), 18 anni; "Una caserma, ovvero l'importanza degli invisibili" di Fabrizio Pelli (Reggio Emilia), 21 anni; "Occupato" di Elisa Premrù (Padova), 17 anni; "Da leggere due volte" di Andrea Taronna (Nova Milanese, Mb), 17 anni; "La tela scomparsa" di Niccolò A. Tavian (Selvazzano Dentro, Pd), 19 anni; "Mio padre leva le formiche dai ciuffi d'insalata" di Alessandro Tesetti (Ciampino, Rm), 22 anni; "Il rododendro del deserto" di Mattia Tessaro (Loreggia, Pd), 19 anni; "Chiamami Clara" di Miriam Irene Tinazzo (Chiaverano, To), 21 anni; "Slabbrare" di Anastassija S. Tortorici (Ribera, Ag), 21 anni; "La culla vuota" di Alessandra Tucci (Vasto, Ch), 19 anni; "La spartenza" di Alberto B. Varsalona (Palermo), 21 anni.

Oltre ai 25 racconti semifinalisti, sono stati segnalati come "meritevoli" i seguenti racconti: "Fioriste in cerca di rose" di Gaia Anastasia, 19 anni, Piemonte; "I due mondi" di Adele Auletta, 16 anni, Veneto; "Florence" di Francesca Morgana Caruso, 22 anni, Lombardia; "Dice Edipo al pastorello che incontra mentre vaga perso sul sentiero fuori Tebe" di Elisabetta Cavallin, 20 anni, Veneto; "Il pozzo" di Giada Centi Pizzutilli, 17 anni, Abruzzo; "Cioccolata" di Marco Gavagnin, 19 anni, Veneto; "Le paure in forma umana" di Valeria Pagliarini, 17 anni, Veneto.

Con la selezione dei 25 semifinalisti si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore del Campiello Giovani verrà proclamato e premiato in occasione della cerimonia conclusiva del premio Campiello. Mercoledì 6 aprile verrà annunciata la cinquina finalista.

Presidente del Comitato Tecnico del Campiello Giovani è Ermanno Paccagnini, già docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università "La Cattolica" di Milano. Il comitato è composto da Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini.