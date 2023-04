La premier Giorgia Meloni in Abruzzo per l'omaggio alle vittime del terremoto

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà all'Aquila per commemorare le 309 vittime del tragico terremoto a 14 anni dalla tragedia che ha sconvolto il capoluogo abruzzese e il suo territorio.

La premier dovrebbe partecipare alla messa in programma mercoledì 5 aprile alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante), in piazza Duomo.

In altre città il ricordo avverrà attraverso l'adesione all'iniziativa "Accendi la tua luce" per non dimenticare quella terribile notte alle ore 3.32 del 6 aprile 2009.