Al teatro Fenaroli la premiazione del concorso Lettere d'amore dal carcere, premio letterario riservato ai detenuti

Martedì 30 maggio, alle ore 10, al teatro Fenaroli di Lanciano, è in programma la cerimonia di premiazione della decima edizione del concorso Lettere d'amore dal carcere, riservato ai detenuti degli istituti di pena italiani. L'evento è organizzato dalla direzione della casa circondariale di Lanciano e dall'associazione culturale Nuova Gutemberg, con il patrocinio del Comune.

L'iniziativa mira a valorizzare l’affettività dei detenuti, espressa ancora tramite le lettere cartacee, ormai residuale strumento di espressione e comunicazione nel terzo millennio, a invogliare i detenuti a fare una riflessione rispetto a “soggetti e oggetti d’amore” che li hanno coinvolti affettivamente, sentimentalmente, emotivamente, nel corso della loro esistenza e a suscitare turbolenze emotive soprattutto nell’ampio pubblico che intercetterà l’evento e/o il suo prodotto.

Il concorso ideato nel 2013 e avviato in maniera spontanea, con pochi mezzi a disposizione, ha suscitato nei detenuti un grande interesse, tanto che nelle edizioni precedenti ha raccolto oltre 2.000 opere dagli istituti di pena di tutta Italia.

Nel 2014, il concorso è stato insignito dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano della medaglia per alto valore dell’iniziativa e il libro che ne è scaturito è stato presentato al Senato della Repubblica Italiana, all’università d’Annunzio e in tante manifestazioni e festival.

I lavori sono stati valutati da una commissione sinergica di professionisti e i risultati verranno resi noti durante lo spettacolo del 30 maggio. Il premio prevede tre riconoscimenti in denaro, rispettivamente del valore di 300, 200 e 100 euro.

La manifestazione condotta da Carmine Marino è stata ideata da Tonino Di Toro, ideatore e divulgatore del concorso, con il supporto di Mario Silla, direttore della casa circondariale di Lanciano.

I temi delle lettere che verranno presentate sono ravvisabili nelle motivazioni che la giuria ha addotto per ognuna di esse; di interesse profondo è il tema del suicidio nelle carceri preso in considerazione dalla lettera terza classificata. Nel 2022, sono stati 84 i suicidi registrati in carcere: un problema di cui si è presa coscienza soprattutto grazie all’associazione nazionale “Sbarre di Zucchero”.

La lettera prima classificata arriva dal carcere di Volterra, si intitola "Carissimo amore" ed è firmata da Zorba; la seconda è Daniela Falcone, detenuta del carcere di Reggio Calabria, intitolata "Angelo Mio"; terzo classificato Cosimo Taglio, recluso a Matera, con "Per chi la fa finita...".

"Dal chiuso di una cella - dicono i giudici - si può anche fuggire con la fantasia ogni volta che l’amore illude con la speranza. Soltanto questo sentimento riesce a lenire il dolore, scansare le paure, assecondare il desiderio di una nuova vita, dopo aver riconosciuto lo sbaglio commesso e accettata la sua espiazione. È questo stato di grazia che spinge ad angelicare la donna amata e a tramutare in positivo le negatività in uno scotto consapevole. Così, parole uguali si ritrovano nelle varie lettere a raccontare il tempo da trascorrere in prigione, a immaginare che oltre le grate ci sia un mondo senza recinti ove camminare liberi e tornare nelle case accolti sempre dall’amore di una madre che perdona e da una donna fortemente idealizzata. Con stupore, il linguaggio è appropriato e ci meraviglia per i guizzi arguti, tipici di una consuetudine alla lettura, così che a volte sembra di ritrovare gli incipit di una cultura scolastica. Sono dialoghi a una voce per non impazzire nel silenzio, sono sospensioni di chi è chiuso in una sorta di “bolla”, sono le confessioni degli errori commessi e il desiderio di poter tornare con un colpo di spugna a credere che sia possibile vivere di una semplicità appagante, chinando la testa a chiedere perdono. Ma è impossibile non domandarsi leggendo queste lettere: 'Fuori chi c’è? La vita degli altri si fa carico ancora di chi è recluso? Forse non è più duro, per chi è libero, sopportare il peso del vissuto quotidiano a compiere gli obblighi verso ciò che era e non è più?". Quest’anno nell’ambito della stessa manifestazione, verranno premiati i ragazzi delle scuole superiori di Lanciano che hanno partecipato al concorso: “Catturiamo le emozioni e liberiamo l’amore".