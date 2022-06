Premiato l'ex manager Antonio d’Annibale: ha ricevuto la “Stella al merito del lavoro”

Premiato per i suoi "particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità". Il suo nome è Antonio d’Annibale, 74 anni, ex manager della SIV-Pilkington/Nsg, già vicepresidente di Federmanager Abruzzo e Molise, che questa mattina è stato premiato con la “Stella al merito del lavoro” ricevendo il titolo di “Maestro del lavoro”.

L’onorificenza è stata attribuita ad Antonio d’Annibale con decreto del presidente della Repubblica, dopo circa 35 anni di carriera complessiva, di cui 28 in una delle più grandi aziende produttrici a livello mondiale di vetro e sistemi di vetro per l’architettura, l’industria automobilistica e il settore del vetro tecnico. La consegna della “Stella al merito del lavoro” è avvenuta durante una cerimonia che si è svolta il 2 giugno scorso nel salone di rappresentanza della Prefettura di Chieti, alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti delle autorità cittadine, tra gli altri l’arcivescovo Bruno Forte, il prefetto Armando Forgione e l’assessore del Comune di Vasto Nicola Della Gatta.

Originario di Ortona e residente a Vasto da oltre 40 anni, Antonio d’Annibale è laureato in Chimica industriale all’università di Bologna. Durante i suoi anni alla SIV poi Pilkington si è occupato soprattutto della ricerca della qualità dei processi produttivi, per il miglioramento continuo dei metodi di lavoro e della vita dei lavoratori. In Federmanager, nei suoi dieci anni di vicepresidenza e come rappresentante del consiglio nazionale, si è occupato dello sviluppo associativo e della creazione di contatti e sinergie tra i manager delle aziende del territorio abruzzese, organizzando incontri fra di loro e per far conoscere Federmanager. Si è occupato dei giovani “manager del futuro” degli atenei abruzzesi, dedicandosi alla loro formazione con stage aziendali. Un’attività che continua a ricoprire ancora oggi nel suo ruolo di responsabile della comunicazione di Federmanager Abruzzo e Molise.

Sono quattro i maestri del Lavoro all’interno della Federamanager: oltre ad Antonio d’Annibale, negli anni scorsi la “Stella al merito del lavoro” è stata consegnata anche a Bruno Guardiani, Bruno Leombruni e Irini Pervolaraki.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, Florio Corneli: "La nostra Federazione plaude a uno dei suoi uomini migliori, un manager il cui impegno professionale e il cui vissuto lavorativo è stato omaggiato ufficialmente con un riconoscimento che certifica il merito, la dedizione e le capacità umane e professionali di Antonio d’Annibale, un punto di riferimento importante in Federmanager per tanti dirigenti abruzzesi di lungo corso e per le giovani generazioni che oggi si avvicinano al nostro mondo".