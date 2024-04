Premiati con biglietti omaggio i 730 millesimi passeggeri del volo da Bruxelles all'aeroporto d'Abruzzo, operativo dal 2011

Si chiamano Carmelo Zumbo e Maria Antonietta Tellaroli, i due passeggeri sbarcati in Abruzzo con il volo di ieri sera partito da Bruxelles Charleroi, in vacanza in Abruzzo, vincitori di due voucher consegnati da Alessandro D’Alonzo, vicepresidente Saga, Daniela Terreri, membro del Cda, Luca Bruni, direttore generale Saga, e Mauro Bolla, country manager Ryanair.

Sono loro, infatti, i 730 millesimi passeggeri del collegamento tra Abruzzo Airport e lo scalo belga, operativo sin dal 2011. La consegna dei biglietti omaggio è avvenuta durante l’Abruzzo Airport Summer Season Party, l’evento organizzato dalla società di gestione aeroportuale per entrare nel vivo della stagione estiva dei collegamenti. Sono in totale 17 le destinazioni attive nei mesi estivi, operate nello scalo abruzzese dalle compagnie Ryanair, Luxair e Wizzair. La manifestazione ha visto l’abbinamento dei cibi preparati dal ristorante Concorde alla musica di Melodye Events.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento - ha detto D’Alonzo - per suggellare il pieno avvio della stagione estiva che anche quest’anno vede Abruzzo Airport offrire un’ampia varietà di destinazioni capaci di intercettare tanti turisti sul nostro territorio, ma anche di portare in Italia e all’estero i viaggiatori che scelgono di partire dall’aeroporto abruzzese. Il lavoro che stiamo facendo è costante per mantenere i grandi numeri che in questi anni sono stati costantemente in crescita nel nostro scalo. Voglio solo ricordare che il 2023 si è chiuso con un numero record di 872.701 viaggiatori, in aumento rispetto al 2022, del 21,9%. I primi 3 mesi del 2024 sono più o meno in linea con lo stesso periodo del 2023, con 128.089 passeggeri, in lieve flessione rispetto ai circa 131 mila passeggeri del 2023, ma il mese di marzo 2024 si è chiuso con 51.255 passeggeri, in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 del 2,7%".

“In qualità di compagnia aerea preferita in Italia e all'aeroporto d'Abruzzo - ha sottolineato Mauro Bolla - Ryanair è entusiasta di omaggiare i passeggeri Carmelo Zumbo e Maria Antonietta Tellaroli di un voucher valido per qualsiasi destinazione del nostro network, augurando loro di accomodarsi a bordo e godersi il volo con Ryanair verso una delle 15 rotte previste per questa estate ’24 dall’aeroporto internazionale d’Abruzzo, inclusa la nuova rotta verso Francoforte Hann. Ryanair celebra quest’anno 23 anni di attività dall'Abruzzo, dove ha trasportato 8,5 milioni di passeggeri dall’inizio delle proprie operazioni”.

Nei mesi estivi, Ryanair opera Catania, Milano Bergamo Orio al Serio, Trapani, Malta, Cracovia, Londra Stansted, Praga, Bucarest, Barcellona Girona, Düsseldorf, Francoforte Hahn, Memmingen, Bruxelles Charleroi, Alghero e Torino. Con Wizzair il collegamento è con Tirana, e Lussemburgo con Luxair.