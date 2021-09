“La sicurezza non ha età”, la polizia presenta la campagna di prevenzione a favore degli anziani

L'appuntamento è all'Ud'A con una campagna che nasce dall’esigenza di informare sul diffuso fenomeno delle truffe e raggiri di cui purtroppo continuano ad essere vittime le persone anziane in questo territorio

Si svolgerà sabato 25 settembre, all'auditorium del rettorato dell'unvieristà d'Annunzio, la serata dedicata alla sensibilizzazione e prevenzione in favore degli anziani dal titolo “La sicurezza non ha età”, organizzata dalla questura di Chieti.

L’iniziativa, dalle ore 18, prevede la partecipazione dei sindaci dei Comuni della e provincia e nasce dall’esigenza di proporre un momento di sensibilizzazione e di informazione sul diffuso fenomeno delle truffe e raggiri di cui purtroppo continuano ad essere vittime le persone anziane in questo territorio.

"In particolare - si legge in una nota della questura teatina - verranno affrontati taluni aspetti ritenuti funzionali a prevenire e fronteggiare tali odiose tipologie di reato, oltre che ad essere illustrati gli strumenti di prevenzione e contrasto da inserire nell’ambito di un modello, sempre più concreto, di sicurezza partecipata

tra la Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia, le Istituzioni civili e religiose locali, sssociazioni ed enti del territorio della provincia di Chieti. Nel corso dell’incontro saranno presentati quattro filmati, realizzati dall’associazione culturale cinematografica FASA – Film Actors Studio Abruzzo di Chieti in collaborazione con compagnie teatrali amatoriali della città, che intendono affidare al potere dell’immagine la più fedele rappresentazione di alcune tra le tipologie di truffe più ricorrenti".

Dopo l’incontro è prevista l’esibizione della banda della Polizia di Stato.

La campagna di sensibilizzazione proseguirà con la diffusione di appositi depliant informativi che verranno distribuiti nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone anziane.