Gli studenti della Vicentini-Della Porta alla scoperta di piccole e medie imprese: una giornata per imparare a comunicare sui social

Studenti della Vicentini-Della Porta a scuola di piccole e medie imprese. Nei giorni scorsi, infatti, un gruppo di alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado teatina dell'istituto comprensivo 2, ha partecipato al Pmi Day 2023, la giornata delle piccole e medie imprese.

L’iniziativa promossa da Confindustria Chieti-Pescara, con il Comitato Piccola Industria, ha permesso di aprire le porte dell’azienda Dyloan - Manufacturing Technologies for Fashion, Art and Design, di Annamaria e Loreto Di Rienzo. I ragazzi, dopo la visita alla Bond Factory, eccellenza produttiva del territorio, dove la ricerca di nuove idee e soluzioni innovative per il mondo della moda si unisce ad artigianalità e tecnologia, si sono sfidati in un’entusiasmante challenge: produrre post social e video pensati per essere veicolati su Facebook, Instagram o TikTok, in italiano o in inglese, finalizzati a promuovere la creatività e la bellezza dei prodotti di moda, arte e design.

L’esperienza è stata importante per gli alunni partecipanti, anche perché ha permesso loro di confrontarsi con figure professionali e processi creativi e di produzione di un’azienda del nostro territorio che sposa i valori della sostenibilità, solidarietà e legalità all’interno dell’ecosistema economico.