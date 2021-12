Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Regione ha selezionato 33 esperti: ecco i nomi

La Regione ha selezionato gli esperti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono 33 le figure assegnate al territorio per snellire le procedure e ridurre a zero le pratiche arretrate nei Comuni, allo scopo di consentire il successivo avvio dei progetti legati al Pnrr.

Questi nomi suddivisi per settore:

Giuridico: Francesco Maragno.

Amministrativo: Maria Gabriella Marsullo, Angelo De Pascale, Giandomenico Amato e Maria Grazia Mallone.Profilo digitale: Umberto Masotti, Carlo Alberto Marchi, Gabriella Barone, Gianluca Baratti e Nicola Nardella.

Edilizia: Claudio Ciminelli, Renata Cedrone, Giuliano Zecca, Francesco Raffaele Tinelli, Sergio Schisani, Alessandro Idone.

Geologi: Lucina Luchetti, Ugo Cittadini, Concetta Buonocore.

Gestionale/Project Manager: Claudio Lucidi, Antonella Lupoli, Francesco Giacinti.

Gestione e monitoraggio: Angelo Deiana, Massimo Fattorini, Pasqualina Di Nardo.

Rinnovabili: Enrica Millozza, Giovanni Zoccoli.

Ambiente: Raffaella Evangelista, Mauro Candelori, Valentina Crescenzi, Pierfrancesco Grangie, Manuela Coci e Giovanni Salerno.

Lo stanziamento per questi esperti è parti a 10.551.000 ripartito come segue: anno 2021, euro 1.278.110; anno 2022, euro 3.518.098; anno 2023, euro 3.518.098; anno 2024, euro 2.236.693.