Peronospora, salgono a 50 i sindaci che chiedono aiuto a Governo e Regione: "L'impegno non è sufficiente, servono fondi"

Sono saliti a 50 i sindaci abruzzesi che hanno sottoscritto un documento "di richiesta di aiuto, in tempi brevi e certi, per le aziende danneggiate dalla peronospora lo scorso anno". Documento inviato nei giorni scorsi al ministro alle Politiche Agricole e alla Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida; al presidente della giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio; al sottosegretario di Stato all’Agricoltura, Luigi D’Eramo; all'assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. Questa mattina i sindaci hanno partecipato a un incontro con il presidente Marsilio e il vicepresidente Emanuele Imprudente che si è svolto alla Camera di Commercio di Chieti-Pescara.

I rappresentanti della giunta regionale hanno illustrato le azioni in corso per andare incontro alle aziende vitivinicole, "quali l’erogazione immediata di prestiti senza interessi di 10.000 euro tramite la Fira pari a 2,5 milioni che stanno per essere elargiti, ai quali seguirà un nuovo bando pari ad altri 2,5 milioni per abbattere i tassi d’interesse per la sospensione dei tassi di interesse sui mutui in essere a cui verranno aggiunti altri 5,2 milioni per dare contributi a fondo perduto alle aziende danneggiate tramite Agea".

"Riteniamo - dicono in una nota i sindaci - questo sforzo della Regione Abruzzo ancora insufficiente per ristorare i circa 200 milioni di euro di danni subiti da buona parte dei 15.000 viticoltori. Abbiamo chiesto al presidente Marsilio di intercedere nei confronti del Governo nazionale affinché aumenti le scarse risorse attualmente disponibili di circa 17 milioni di euro per risarcire con contributi a fondo perduto le aziende vitivinicole danneggiate".

I sindaci hanno riconosciuto "lo sforzo fatto finora dalla Regione Abruzzo, ma non è sufficiente e chiedono 80 milioni di ero al Governo per concedere contributi a fondo perduto".

