Perano conferisce la cittadinanza onoraria all’Arma dei carabinieri

Il consiglio comunale della città di Perano, nella mattina di oggi, ha attribuito all’arma dei carabinieri la cittadinanza onoraria.

La cerimonia si è svolta nella sala polivalente comunale di Perano, alla presenza del comandante del Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, generale di brigata Carlo Cerrina, del comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello Alceo Greco e i rappresentanti dell’Arma locale.

Il sindaco Gianni Bellisario ha evidenziato come sia stata “forte la volontà di conferire un formale riconoscimento all’Arma, quale presidio e punto di riferimento dello Stato, per il senso civico, l’impegno e la fondamentale attività svolta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con spirito di sacrificio ed abnegazione, messi a disposizione della comunità di Perano, al fine di garantire il controllo del territorio e rispondere alle esigenze di legalità dei cittadini”.

A ritirare l’onorificenza, il generale Carlo Cerrina il quale ha ringraziato l’amministrazione per l’attestazione di stima e gratitudine ricevuta e ha sottolineato come la stazione carabinieri rimanga un punto di riferimento basilare per tutti i cittadini, garante di diritto ed ordine pubblico.